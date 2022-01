La banda de Santi Balmes passarà per Manresa el 30 d’abril, en un dels pocs concerts que farà fora dels circuits de grans festivals. Quan falten menys de cinc dies per l’espectacle inaugural, Manresa 2022 presenta una novetat il·lusionant en el seu programa: Love Of Lesbian actuarà el pròxim 30 d’abril al Palau Firal de la capital del Bages. Les entrades es posaran a la venda el pròxim dimarts 1 de febrer a través de la plataforma Codetickets.

Love of Lesbian es troba actualment en plena gira mundial presentant el seu nou disc V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada), un treball discogràfic que va arribar ja fa quasi un any, i que va suposar un pas més en la carrera de la banda. Quasi 10 anys després del seu últim concert a la capital del Bages, el grup torna a Manresa per fer vibrar la ciutat.

Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats

El cicle de concert de Sons del Camí forma part d’un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià.

També les actuacions culturals i musicals, amb els ja esmentats Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Ramon Mirabet, Carles Cases, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot trobar a www.manresa2022.cat.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.