Manresa ha superat la barrera dels vint mil casos confirmats de coronavirus, segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Si fa una setmana hi havia 17.688 casos de covid-19 a Manresa comptabilitzats sobre una població de prop de 80.000 persones, el que donava un percentatge del 22%, ahir eren 20.281 i el percentatge era del 25,4%.

Són 2.593 casos comptabilitzats en set dies.

En aquests moments un de cada quatre manresans han estat infectats al llarg de la pandèmia.

Si es mantingués aquest ritme en poc mes de 23 setmanes, a començament de juliol, s'hauria contagiat tota la ciutat.

Però, fins i tot podria ser abans, perquè la progressió de casos continua a l'alça.

Els 2.480 positius en set dies comptabilitzats dimarts són superiors als 2.418 de dilluns i força més que els 2.029 de dimarts de la setmana passada. Si superar els dos mil casos setmanals era una barbaritat, ara és una barbaritat i quart perquè el nombre s'ha incrementat un 25% en només una setmana.

La progressió registrada per Salut és de 1.503 casos confirmats per PCR o test d'antígens els primers set dies de gener, 2.083 casos del 8 al 114 i els ja esmentats 2.480 la darrera setmana analitzada, del 15 al 21.

Cal recordar que als casos confirmats per PCR o tests d’antígens incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies. Precisament el nombre de test d’antígens realitzats s’ha disparat i ha passat de 2.993 a 5.553 en dues setmanes.

31 anys de mitjana d'edat

Cal dir que continua baixant l'edat mitjana dels nous infectats que hores d'ara se situa en 31,2 anys. Fa tres setmanes la mitjana d'edat dels nous casos era de 39,6 anys, la setmana següent va baixar a 36,2 i ara encara ha descendit més fins als 31,2.

Per contextualitzar totes aquestes dades cal tenir present que durant aquest darrer tram de l’epidèmia, Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que ha passat en altres fases, i a hores d'ara continua mantenint-se amb valors pròxims a la mitjana catalana.

La mitjana catalana era ahir de 6.663 punts de risc de rebrot, una velocitat de transmissió del virus d’1,15 (cada deu persones contagien dotze), una incidència acumulada a catorze dies de 5.902 punts i a set dies de 3.192.

La mitjana a Manresa era de 6.651 punts de risc de rebrot; 1,16 de velocitat de contagi i 5.716 i 3.106 d’incidència acumulada a catorze i a set dies, respectivament. Si A finals de desembre, el risc de rebrot era de dos mil punts ara anem camí dels sis mil.