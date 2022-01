La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera de Manresa acollirà avui el Memorial pels conflictes oblidats en record de la cooperant manresana Flors Sirera assassinada a Ruanda fa 25 anys. L’acte se celebrarà a les 7 de la tarda.

Enguany hi participarà Remy Ndizeye, missioner i fill de la defensora de drets humans ruandesa i referent en la lluita per la democràcia a Ruanda, Victoire Ingabire. Ha estat represaliada, empresonada i actualment no pot sortir del país. També hi prendrà part l’advocat Jordi Palou-Loverdos, especialista en mediació i resolució pacífica de conflictes i expert en justícia universal.

Ndizeye parlarà de la situació actual als Grans Llacs i Palou-Loverdos actualitzarà la informació sobre la querella per l’assassinat de Flors Sirera i altres cooperants i religiosos que es va presentar a l’Audiència Nacional el 2005.

L’acte és organitzat per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat Inshuti, que celebra el seu 25è aniversari. També hi participaran diverses entitats locals com representants de la comunitat islàmica, d’ Amics del Senegal del Bages i de Manresa Jove. Maria Ribot, Àngel Guilanyà i el Cor de Dones hi posaran la música.