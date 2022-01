L’afectació d’epidèmia de covid-19 als centres assistencials de Manresa és la pitjor registrada durant el darrer any. Les onze víctimes mortals dels darrers set dies i els 117 ingressats que hi havia ahir obliguen a remuntar-se a la tercera onada per trobar xifres superiors en el seguiment setmanal que realitza aquest diari.

Cal remuntar-se al 19 de gener del 2021 per trobar una xifra superior de víctimes mortals en el recompte setmanal, dotze. Per trobar una xifra superior d’ingressats cal retrocedir fins al dia 2 de febrer, quan n’hi havien 135 hospitalitzats. Això passa mentre les xifres de positius detectats continuen a l’alça i generen un panorama que té molt poc a veure amb les informacions que apunten a la possibilitat de passar pàgina de l’epidèmia. Dintre dels hospitals el que passa és que Althaia tenia ahir 84 ingressats i per trobar una xifra superior cal remuntar-se al 2 de febrer quan n’hi havia 94. A Sant Andreu hi havia 33 persones ingressades a la Unitat d’Aïllament per Covid-19 i no n’hi havia tantes des del 9 de febrer, quan van ser 39. Tots dos centres assistencials tenien ahir més ingressats que la setmana anterior. Althaia ha passat en set dies de 64 a 84 i Sant Andreu de 30 a 33. En total, 23 ingressats més sobre els 94 que hi havia fa una setmana. Es tracta d’un salt molt important. Dels onze morts que hi ha hagut durant la darrera setmana, sis han estat a Sant Andreu i cinc a Althaia. Amb aquestes defuncions la xifra total s’eleva a 542, 377 a Althaia i 165 a Sant Andreu. Un aspecte a tenir en compte és que dels 84 hospitalitzats a Althaia n’hi ha deu a l’UCI. És una xifra greu però menor que els 12 ingressats amb necessitat de cures intensives de la setmana passada i els 14 de fa dues setmanes. Abans el Departament de Salut de la Generalitat va comunicar que dels 23 ingressats a l’UCI de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, 16 eren pacients de covid dels quals la majoria o bé no estaven vacunats o no tenien la pauta completa. Així que els ingressats als centres assistencials de Manresa pugen d’una setmana per l’altra de 94 a 117, 23 més, però baixa la pressió a l’UCI.