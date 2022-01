Manresa ha anat sumant des de l’esclat de la pandèmia carrers amb trams de la calçada pintats de color groc per guanyar espai dels cotxes per als vianants, sobretot en els vials on les voreres són molt estretes, que són molts. El Montepio, entitats veïnals i dues associacions de taxis de la ciutat han opinat sobre aquesta mesura. Consideren que és acceptable només si és provisional.

La pràctica de guanyar espai dels cotxes per als vianants es va iniciar en carrers com el d’Angel Guimerà, el Saclosa, el Sant Fruitós i el dels Infants, per posar només quatre exemples, i els darrers mesos s’ha estès a altres vials com a la Pujada del Castell, al carrer de la Pica d’Estats i a un tram de la carretera de Santpedor.

Josep Maria Soler, director del Montepio de Conductors de Manresa, comenta que amb la irrupció de la pandèmia es va haver de guanyar un esponjament en els espais per als vianants que «en molts llocs és una assignatura pendent perquè el que caldria és la reordenació» d’aquests espais. Dit això, considera que, «com a solució provisional i per donar resposta en aquell moment, no hi havia massa alternatives», però que s’hauria «d’estudiar cas per cas i donar solucions definitives». Hi afegeix, a més, que «en algun lloc genera dubtes, com el tros de carrer que va a donar a la plaça dels Infants, on tan aviat hi ha la jardinera al costat i hi poden passar els cotxes com està al mig».

Per a Toni Erro, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, «haurà estat un experiment interessant si se’n treuen les conclusions adequades, però, com a vianant i ciutadà de Manresa, desitjaria que dirigissin els esforços a ampliar les clàssiques voreres i, en el millor dels casos, a generar plataformes úniques de prioritat invertida (on el vianant té prioritat en tota amplada). Disminuiria la contaminació de l’aire, es reduiria el soroll ambient, la ciutat es percebria més amable, i tots guanyaríem salut i benestar». Les conclusions que en treu com a experiment tampoc no és que siguin massa positives. «Des dels seus inicis crec que ha quedat suficientment demostrat que el desnivell existent entre la vorera i la zona pintada ha suposat una veritable barrera física (cotxets, gent gran, crosses, cadira de rodes…) i psicològica perquè la ciutadania no interioritzi la zona pintada com un espai de vianants segur. Cal afegir, a més, els obstacles que han suposat en alguns indrets les jardineres de grans dimensions (Guimerà) o els contenidors de recollida selectiva (Poble Nou i altres indrets de la ciutat), que interrompen qualsevol intent d’intentar apropiar-se l’espai per part del vianant». A banda, opina que amb el pas del temps cada vegada són més els cotxes que aprofiten la zona groga per fer-hi una parada.

El president del barri de la Carretera Santpedor, Carles Boix, on han pintat un tram entre la plaça de la Creu i el carrer del Doctor Zamenhof , diu que «ens sembla una bona solució provisional ja que tenim unes voreres força estretes i veiem que el veïnat ho fa servir». Fins el moment no els ha arribat cap queixa dels conductors. «Es mantenen els dos carrils de circulació i potser ha disminuït la velocitat al tram», constata.

Una solució «amb quatre duros»

Agapito López, president de l’Associació de Veïns Mion-Puigberenguer, posa de relleu que al carrer de la Pica d’Estats calia fer alguna cosa per guanyar espai per als vianants perquè hi ha molta gent que utilitza aquest vial per anar al col·legi Puigerenguer, la vorera és molt estreta i els cotxes corren molt. Fa notar que l’entitat ho va demanar en veure que s’havia fet en altres carrers, però que «no acaba de quallar» perquè als vianants els costa passar-hi. Entén que l’Ajuntament «ha agafat una solució pràctica que s’ha fet amb quatre duros» però creu que «per anar bé s’hauria de fer una vorera com déu mana». La mesura provisional «ha suposat perdre set places d’aparcament».

David Cabana, vicepresident de Taxis Manresa, entén que, «mentre hi hagi covid s’han de tenir unes certes distàncies» i que això justifica la mesura, sempre i quan «no sigui per sempre». Jordi Sánchez, de Ràdio Taxi, diu que «entenem tots que són pintures provisionals» i que, de cara al bon temps, caldria endreçar alguns carrers on generen confusió, com l’esmentat dels Infants i el tram del carrer de Sant Fruitós.