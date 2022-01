El Memorial pels conflictes oblidats celebrat ahir al vespre a la sala d’actes de la Casa Flors Sirera va estar marcat per l’agraïment cap a la infermera manresana Flors Sirera, que justament aquest mes ha fet 25 anys que va morir assassinada a Rwanda mentre feia de cooperant, i cap a Inshuti, entitat nascuda també ara fa 25 anys a la capital del Bages per clamar per la justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs. Va ser un acte de més de dues hores de durada en el qual es va parlar, sobretot, de valors i que va acabar de la millor manera, amb música.

Va obrir la sessió Fina Farrés, que va recordar l’origen i la tasca feta per Inshuti, així com els referents africans que han acompanyat el seu camí. Entre ells, Victoire Ingabire Umuhoza i Lin Muyizere, dos activistes ruandesos. El seu fill, Remy, va participar a l’acte d’ahir. Només començar, va voler agrair als pares de la Flors -per part de la família no hi va poder assistir cap representant- els valors que havien encomanat a la seva filla i que la van portar a donar la seva vida pels altres. Ell va anar a viure amb la família quan tenia dos anys als Països Baixos fugint de Rwanda. Fa més de deu anys que no abraça la seva mare, retinguda al país africà. Va explicar que aquest estiu hi anirà.

L’advocat Jordi Palou-Loverdos va posar en relleu la implicació de la ciutat per mantenir viva la memòria de Sirera. «El que heu fet entre tots és insubstituïble».

Seguidament, hi va haver un torn per a la fila zero, amb Mohamed El Cadaoui, en nom de la comunitat musulmana; Amadou Makthar Guaye, de l’Associació de Senegalesa del Bages; Josefina Díaz, de Metges del Món, i l’Anna i el Khalid, de La Kampana.

Va obrir l’acte el regidor Jamaa Mbarki i el va tancar l’alcalde Marc Aloy. Rosa de Paz, del Consell Municipal de Solidaritat, el va conduir. Hi va haver emoció i es van omplir totes les cadires, amb exalcaldes com Jordi Valls i Valentí Junyent, regidors, exregidors i representants de diverses entitats.