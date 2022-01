Ignasi de Loiola és a Manresa, ha acabat d'escriure el llibre dels Exercicis Espirituals i vol portar-lo a impremta, però s’adona que del llibre només en queden les cobertes. Així comença el Joc de Ciutat de la Llum que l’equip d’Esplais del CAE està organitzant pel dissabte 12 de febrer a la tarda al Centre Històric de Manresa, amb inici i fi a la plaça Major.

Els participants del joc hauran d'ajudar a Ignasi de Loiola anant a cada ubicació, superar la prova i aconseguir una pàgina del llibre. Compte! Per la ciutat hi ha el Senyor Pantalla, al qui no li agrada gens la lectura i diu que no serveix per a res, i es dedica a requisar llibres i pàgines de llibres a tots els manresans i manresanes. Si un equip se'l troba, haurà de superar un petit repte i qui guanyi es quedarà la pàgina obtinguda.

Totes les persones que es vulguin apuntar, ho poden fer de manera gratuïta a través de la pàgina web del Cae. L’activitat està pensada per equips d’entre 3 a 5 participants, adreçada al públic familiar i a entitats d’educació en el lleure, amb infants d’entre 8 i 13 anys.

El Joc de Ciutat de la Llum està organitzat per l’Equip d’Esplais del CAE, el CAE i fundació La Xarranca, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya; i forma part del programa de les Festes de la Llum i de la programació de Manresa 2022.