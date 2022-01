Anjo Valentí Moll ja és regidor de l'Ajuntament de Manresa després de prendre possessió en el ple de gener.

Ocupa el lloc que Felip González Martín va deixar vacant presentant la seva renúncia al ple de desembre.

Felip González va deixar el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Manresa perquè entrés Anjo Valentí i es comencés a foguejar per ser el candidat socialista a les municipals del 2023. Valentí no serà cap de llista fins que no hagi passat pel procediment d’eleccions primàries entre la militància local que l’elegeixi.

En la seva presa de possessió, Anjo Valentí ha promès el càrrec i ha fet un reconeixement als 7 anys de feina de Felip González. Ha assegurat que treballarà perquè l'Ajuntament assoleixi decisions encertades "consensuadament".

També ha volgut recordar el llegat de l'exregidor socialista Jacint Carrió, supervivent manresà dels camps d'extermini nazis. Hores abans del ple, ha explicat a Twitter que pren possessió com a nou regidor "amb respecte, responsabilitat i il·lusió".

A menys d'un any i mig de les properes eleccions municipals, el PSC comença a preparar el camí per intentar posar fi a la seva estada a l’oposició i recuperar la presència al govern que va perdre el 2011, després d’un període de 16 anys comandant l’Ajuntament.

Anjo Valentí era el número 5 de la llista electoral del 26 de maig del 2019 i el PSC va aconseguir quatre regidors. Amb la sortida de González, Valentí, que actualment ja és el primer secretari del PSC de Manresa, assumirà visibilitat i protagonisme per intentar ser prou conegut de cara a la propera contesa electoral.

Valentí és politòleg expert en polítiques europees i dret comunitari.

Fa poc més d'un any, Anjo Valentí va rellevar Felip González al capdavant de l’Executiva local del PSC de Manresa. La número 2 del partit a la ciutat va ser des d’aquell moment la regidora Mariana Romero.