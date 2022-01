El projecte d’impressió d’aliments en 3D adreçat a les persones amb disfàgia, anomenat NutriAlth3D, que lidera la Fundació Althaia amb la col·laboració de diverses institucions i empreses del territori, com l’Escola d’Hoteleria Joviat, la FUB-UManresa i l’Ajuntament de Manresa, continua avançant. En el marc d’aquest projecte, aquest mes de febrer es portarà a terme un estudi coordinat per la FUB-UManresa que analitzarà l’impacte que els aliments impresos en 3D poden arribar a tenir en la qualitat de vida de les persones que pateixen problemes de deglució. L’objectiu és confirmar científicament aquest àmbit del projecte, després que experts en nutrició i disfàgia l’hagin validat a nivell nutricional.

Per dur-lo a terme, els dies 15, 16 i 23 de febrer se celebrarà una prova a l’Escola d’Hoteleria Joviat. El test està obert a les persones majors d’edat de l’àrea d’influència de la Fundació Althaia que tinguin disfàgia o problemes de deglució. Per participar-hi, cal escriure un correu electrònic a recerca@althaia.cat facilitant les dades de contacte. Els participants provaran sis menús diferents formats per dos plats i postres per fer-ne una valoració.

Les diferents propostes gastronòmiques que es tastaran són una creació dels estudiants de l’Escola d’Hoteleria Joviat, que han rebut una formació específica per part de diferents professionals experts d’Althaia, en concret, nutricionistes, dietistes, metges endocrinòlegs, metges rehabilitadors, logopedes, cuiners i experts en la tecnologia 3D. Prèviament, les propostes es van validar a nivell nutricional. En aquest sentit, el mes de desembre els experts van analitzar els sis menús i van concloure que eren idonis per dur una dieta equilibrada i també que contenien els valors nutricionals necessaris.

En la primera fase, que es va desenvolupar l’any passat, el projecte NutriAlth3D es va centrar en l’elaboració de diferents plats a base d’aliments impresos en 3D en el quals es respectava el seu gust original i que comptaven, a més, amb una textura agradable i una densitat adequada per a la deglució. Això ja va suposar un primer pas perquè les persones que van participar en les primeres proves, usuaris del Centre de Disminuïts Físics del Bages i pacients del Servei de Rehabilitació, recuperessin el plaer de menjar. Ara es fa un pas més amb la provatura de menús complets que s’han validat a nivell nutritiu i amb un estudi exploratori sobre l’impacte que els aliments impresos en 3D poden arribar a tenir en la qualitat de vida de les persones que tenen problemes per empassar aliments.

El per què de l'estudi

La investigació forma part de la tesi doctoral de l’infermer i docent del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Daniel Garcia Gutiérrez. L’objectiu de la tesi, titulada “La impressió 3D d’aliments com a tecnologia facilitadora en les disfuncions de la deglució”, és mesurar l’impacte que un programa d’alimentació alternatiu i basat en la impressió 3D pot tenir en la qualitat de vida de persones amb disfàgia, així com dels seus familiars i cuidadors. La tesi analitzarà també l’impacte econòmic d’un programa d’alimentació basat en la impressió 3D. Daniel García ha pogut aprofitar la tasca duta a terme prèviament en el marc del projecte NutriAlth3D per poder avançar en la realització del treball de camp i de recollida de dades que demostrin l’efectivitat d’aquestes propostes d’alimentació amb la fase de validació de menús.

La tesi té el seu origen en les necessitats derivades de l’envelliment de la població i l’allargament de l’esperança de vida de les persones, que es tradueix en l’aparició de patologies com la disfàgia (dificultat per empassar o deglutir els elements líquids i/o sòlids per afectació d’una o més fases de la deglució), amb una incidència d’entre el 27% i el 93% en la població major de 64 anys. Patir disfàgia provoca, entre d’altres, problemes d’aïllament social, així com trastorns psicològics derivats d’aquest aïllament i de la por a un possible ennuegament. D’altra banda, la manca de diversitat de recursos alimentaris genera monotonia i cansament nutricional.

Un projecte col·lectiu

NutriAlth3D és un projecte liderat per la Fundació Althaia que ha buscat la col·laboració i complicitats de diferents institucions i empreses del territori per tal que pugui seguir avançant. Es tracta de l’Escola d’Hoteleria Joviat, la FUB-UManresa, l’Ajuntament de Manresa, Natural Machines, Sosa, Mengem Bages, Agrana i Cal Pujolet. D’aquesta manera s’avança en una de les línies que marca el Pla Estratègic d’Althaia, el Talaia 2021-2025, de ser referent i motor en el desenvolupament del territori.

El projecte forma part de MAP+, hub d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades liderat per la Fundació Althaia, la FUB-UManresa i Avinent. Entre els objectius del MAP+ hi ha impulsar projectes d’innovació i validar-los científicament, en aquest cas a través d’un projecte de recerca d’un doctorand. A més, el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Departament de Salut, va seleccionar aquest projecte per incloure’l en el Programa Impacte, fet que suposa que la Althaia rep assessorament tècnic, logístic i de gestió per poder-lo desenvolupar.