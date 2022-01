L’exposició itinerant «Cuida’t les dents», organitzada per la Diputació de Barcelona, es va instal·lar ahir al Casal de les Escodines de Manresa, on estarà fins al 9 de febrer. La mostra té com a objectiu promoure uns hàbits saludables d’higiene bucodental entre la població infantil. S’adreça als infants d’entre 5 i 8 anys.