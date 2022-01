La manresana Dolors Torras Mauri ha arribat als 100 anys. Amb motiu del seu aniversari, l'Ajuntament de Manresa li ha fet un homenatge aquest dijous a la residència Sant Andreu. El consistori li ha entregat un ram de flors, un obsequi i una carta de l'alcalde, Marc Aloy.

A causa de les mesures preventives per la pandèmia de la covid no hi ha hagut assistència institucional, però sí que l'homenatjada ha pogut rebre durant el dia l'estima i la felicitació de familiars i professionals del centre residencial.

La vida de Torras

Dolors Torras Mauri va néixer a Manresa el 27 de gener de 1922. Té una filla. Durant la seva vida laboral va treballar en un negoci familiar de venda de bales de palla i altres productes ramaders. La costura i la cuina han estat també importants aficions que ha conreat al llarg de la seva vida.