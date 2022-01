Valentí Junyent, exalcalde de Manresa i actual regidor d’Hisenda, prendrà possessió, avui, a les 12 del migdia, del càrrec de diputat provincial en substitució de Josep Tarín, que ho ha estat fins ara i que és alcalde de Talamanca. El relleu es farà dins el ple ordinari de gener de la Diputació de Barcelona, que serà telemàtic.

No ha estat un relleu plàcid. Tal com va informar aquest diari, si bé tant l’alcalde de Talamanca com l’exalcalde de Manresa són militants del PDeCAT, mentre que Junyent i Junts per Manresa han defensat que el canvi s’havia de fer el mes de juny, Tarín i el PDeCAT del Bages eren el parer que els terminis no s’havien delimitat amb tanta precisió.

El juliol del 2019, Junts per Catalunya, a qui corresponia l’elecció d’un diputat provincial del partit judicial a Manresa, va acordar que l’alcalde de Talamanca ostentés el càrrec de diputat els dos primers anys i que els dos següents el rellevés Junyent, que fins al juny del 2020 va exercir d’alcalde i que l’octubre passat va lamentar que la substitució anés tard. Aleshores, tant la presidenta del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, com el mateix Tarín, van assegurar que no trigaria.