L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs de millora del camí que enllaça el carrer Montalegre amb l’escola Puigbererenguer, una actuació molt reivindicada per les famílies amb alumnat de l’escola.

Els treballs han tingut un cost de 5.362 euros i han consistit en la consolidació d'un tram d'esplanada de 120 metres de llarg i 2 metres d'amplada que estava en mal estat, amb aportació de material granular i la formació d’una cuneta a un dels costats del camí per tal de recollir les aigües pluvials.

L’actuació és una iniciativa impulsada conjuntament per la regidoria de Ciutat Verda i la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, i el regidor d’Ensenyament i Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, han fet una passejada per comprovar el resultat d’aquesta actuació. Els regidors han estat acompanyats per representants del professorat i de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l’escola Puigbrerenguer.

La directora de l’escola Puigberenguer, Alba Serra Prat, ha manifestat que “estem molt contents” d’aquesta actuació que millora un camí d’accés a l’escola que estava molt deteriorat i que a partir d’ara “utilitzarem de forma prioritària per a les sortides d’alumnat quan anem a fer activitats a peu a espais del centre de la ciutat, al Kursaal o al Teatre Conservatori”.

Per la seva banda, el representant de la Comissió de Mobilitat de l’AFA, Ricard Galván Tàpia, s’ha mostrat “satisfet” per una actuació “molt reivindicada des de fa temps, que no només afavoreix la mobilitat d’alumnat i famílies de l’escola sinó de tothom”.