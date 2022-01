La Fundació Althaia va iniciar l’any 2020 un total de 84 projectes nous de recerca, xifra el 62% superior a la del 2019, en què n’hi va haver 52.

Aquest important salt endavant és degut principalment a l’increment de projectes relacionats amb la covid-19 liderats per investigadors habituals així com a la participació de serveis i professionals amb menys tradició investigadora, que han impulsat una gran quantitat d’estudis destinats a generar coneixement sobre el comportament del nou virus.

El fet que una part dels projectes siguin assajos clínics amb medicaments permet que els pacients del territori puguin accedir als tractaments més nous i, alhora, conèixer el seu impacte en la població de referència. Les dades s’inclouen en la memòria del 2020 de la Unitat de Recerca i Innovació, que s’ha publicat recentment.

Dels 84 estudis nous, 38 van estar relacionats amb la covid-19, xifra que representa el 45,2% del total. Igual que l’any 2019, el servei que va impulsar més nous projectes de recerca va ser Oncologia (14%), seguit d’altres serveis que, arran de la nova malaltia, s’han incorporat als primers llocs de la llista.

Es tracta de Medicina Interna (13%), Hematologia (13%), Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (7%), Infermeria (6%), Reumatologia (4,8%) i Cirurgia Ortopèdia i Traumatologia (4,8%). Dels nous projectes iniciats, 21 van ser assajos clínics i estudis amb medicaments.

Els nous projectes es van sumar als que ja hi havia oberts. En total, durant l’any passat la institució va tenir un total de 264 estudis i assajos clínics actius, xifra també superior a la del 2019, en què n’hi va haver 209, que representa el 26,3% més.

El fet d’aportar dades sobre població del territori de la Catalunya central resulta molt valuós perquè contribueix a corroborar de forma local els resultats de la recerca internacional i, alhora, permet acostar i fer més aplicables a la població local els resultats globals.

A la vegada, és una aportació per generar evidència científica en l’àmbit internacional i en diferents àmbits relacionats amb la covid-19. La memòria de la unitat de recerca subratlla que l’aposta realitzada per la investigació permet avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments que milloren la pràctica assistencial i, en conseqüència, tenen una repercussió directa en els pacients i la població en general.

400.000 euros de finançament aconseguits Durant l’any 2020, la Fundació Althaia va aconseguir 403.379 euros per finançar l’activitat de recerca de la institució. Els ingressos van provenir pràcticament a parts iguals d’assajos clínics i de subvencions competitives. Destaca especialment la concessió de dos nous ajuts, un atorgat per l’Instituto de Salud Carlos III per al projecte Diagnòstic òptic endoscòpic amb magnificació i terapèutica endoscòpica avançada, i un d’una societat científica, en concret, la Societat Catalana de Reumatologia, per a una investigació sobre la incidència d’infecció per covid-19 en pacients amb malalties inflamatòries autoimmunes.

Xavier Fustà. Metge adjunt a la Unitat de Dermatologia

«Publicar els casos més especials suposa compartir coneixement»

El dermatòleg Xavier Fustà és l’investigador d’Althaia que més va publicar durant l’any 2020. En total, van ser vuit publicacions. A l’activitat de recerca que ja duia a terme habitualment el seu servei s’hi va afegir una nova línia d’investigació vinculada a la covid-19. En aquest sentit, destaca la participació de la Unitat de Dermatologia en un estudi d’àmbit nacional que es va realitzar durant la primera onada de la pandèmia centrat en les lesions a la pell que patien algunes persones amb covid-19.

«En aquell moment eren totalment desconegudes», afirma el doctor Fustà, que explica que, arran de l’estudi, que va incloure 375 pacients, es van poder classificar les lesions cutànies en cinc tipus segons l’estadi i la gravetat de la malaltia. Per exemple, les erupcions cutànies anomenades maculopapulars, que deixen certes àrees de la pell amb taques vermelles, «eren més típiques de la malaltia lleu o moderada, o de l’inici de la malaltia», mentre que lesions necròtiques es van associar a la infecció greu.

Els resultats es van publicar al British Journal of Dermatology, una revista de molt prestigi en l’especialitat, i a partir d’aquí Fustà va participar en altres subestudis vinculats i publicacions. «Ara es coneix una mica millor, però tot continua en constant evolució», afirma el dermatòleg, que explica que la majoria de manifestacions cutànies vinculades a la covid-19 «s’acaben resolent de forma espontània i sense cap conseqüència».

En paral·lel, no va deixar l’activitat de recerca habitual. «En Dermatologia moltes vegades el diagnòstic és visual», afirma Fustà, que creu que «fer recerca i publicar els casos més especials suposa compartir coneixement i facilitar la feina a altres dermatòlegs o especialistes» i, en conseqüència, beneficiar el pacient.

El doctor Fustà assenyala que Dermatologia té «molta relació» amb especialitats com Medicina Interna, Reumatologia, Cirurgia i Atenció Primària. Per això, l’objectiu és «publicar no només de cara a transmetre o compartir coneixement entre els dermatòlegs, sinó també a altres especialistes» que poden atendre pacients amb malalties dermatològiques o patologies que puguin presentar algun tipus de manifestació cutània.

Meritxell Sallés. Cap de la Secció de Reumatologia

«La recerca és beneficiosa tant per als professionals com per als pacients»

La Secció de Reumatologia de la Fundació Althaia es va iniciar en la recerca la primavera de l’any 2020, durant la primera onada de la pandèmia de la covid-19, per la confluència bàsicament de dos elements.

Per una banda, el desconeixement davant d’una nova malaltia que va capgirar-ho tot i, per l’altra, la inquietud dels professionals per trobar respostes. «En general, els malalts de reumatologia s’infecten més, per això en un primer moment vam pensar que els nostres pacients s’haurien contagiat més de covid, però no va ser així», explica la doctora Meritxell Sallés, cap de Reumatologia.

Aquest va ser el punt de partida del primer estudi, en el qual es va analitzar la incidència de la covid-19 en els pacients amb malaltia inflamatòria autoimmune i també el grau de confinament que havien seguit.

La incipient activitat investigadora del servei, format per quatre especialistes, es va impulsar gràcies a l’obtenció d’una beca atorgada per la Societat Catalana de Reumatologia, que va facilitar la incorporació d’un reforç a l’equip per fer recerca.

«A partir d’aquí han anat sortint altres idees i altres estudis més enllà de la covid», explica Sallés, que destaca que l’any 2020 van aconseguir dues beques més de la Societat Catalana de Reumatologia.

En aquest moment tenen obertes dues investigacions.

Una estudia la prevalença d’un paràsit anomenat estrongiloide estercoraci en pacients amb malalties reumàtiques. L’altra és un estudi multicèntric a Catalunya, liderat des d’Althaia, per conèixer la incidència de la síndrome antisintetasa, una malaltia minoritària d’origen autoimmunitari que afecta sobretot la musculatura i els pulmons.

«Som un equip petit però jove, amb inquietuds i ganes de fer recerca, activitat que ens està fent créixer com a servei», explica Sallés, que assegura que fer investigació «és molt estimulant» perquè «aporta beneficis tant per als professionals com per als pacients».

La reumatòloga assenyala que un major coneixement de les malalties o de factors que hi influeixen permet «actuar en el pacient i aconseguir un millor control de la malaltia».

Carlos Gómez. Adjunt al Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

«La covid i les xarxes socials ens han obert portes de col·laboració»

L’activitat de recerca del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de la Fundació Althaia va fer l’any 2020 un important pas endavant. «Hi va haver un gran salt perquè ens vam posar en diversos estudis multicèntrics sobre covid i cirurgia, i també vam començar algunes línies pròpies d’investigació a banda de la nova malaltia», explica el doctor Carlos Gómez, cirurgià del servei i investigador principal a Althaia d’un dels estudis internacionals que es van dur a terme durant la primera onada de la pandèmia.

Són els estudis CovidSurg i Covidsurg-Cancer, promoguts pel University Hospital Birmingham, els resultats del quals s’han publicat en revistes especialitzades d’alt impacte, com la prestigiosa The Lancet. «Com a participants vam recollir tots els pacients operats a Althaia d’urgències i neoplàsia entre el març i el juny del 2020», explica Gómez, que recorda que durant la primera onada van continuar operant els casos urgents i de càncer.

«L’interès dels cirurgians en investigar és perquè així pots comparar els teus resultats amb altres centres tant nacionals com internacionals», diu Gómez, que comenta que els estudis han confirmat que el camí que va prendre la institució va ser encertat, en el sentit que és millor operar que no ajornar determinades intervencions quirúrgiques urgents, i també disposar d’un circuit diferenciat per als casos covid i no covid.

Durant aquest període, les xarxes socials han estat aliades. «La covid i les xarxes socials ens han obert portes de col·laboració en recerca», assegura Gómez, que, a través d’Internet, ha conegut professionals «d’àmbit nacional i internacional que generen investigació» i s’han iniciat projectes col·laboratius. També destaca que han intensificat els vincles amb altres especialitats de la institució.

Les investigacions que el servei té obertes en aquest moment busquen avançar cap a una cirurgia mínimament invasiva i una major exactitud diagnòstica, i alhora perfeccionar la formació de nous cirurgians.

«Tot això per millorar la qualitat de vida dels pacients», conclou Gómez, que afirma que la recerca és una de les potes del que anomena «cirurgia acadèmica», que va més enllà de l’activitat assistencial i que inclou també la innovació i la docència.