Manresa viu avui la inauguració oficial del cinquè centenari de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat. Per donar el tret de sortida a aquesta celebració, la capital del Bages rebrà aquest dissabte a nombroses personalitats catalanes com són el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

L'Any Ignasià començarà oficialment amb un acte institucional a les 19 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, on també hi seran presents la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; els alcaldes i alcaldesses de les capitals de comarca de la Catalunya Central —així com bona part dels del Bages i els dels municipis que travessa el Camí Ignasià—; els exalcaldes de Manresa —Joan Cornet, Jordi Valls i Josep Camprubí—; el Bisbe de Vic, Romà Casanova; l’Abat de Montserrat, Manel Gasch; el delegat provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya, Enric Puiggrós, i representants d’entitats de la ciutat, entre altres autoritats.

La trobada es podrà seguir per la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa. Inclourà els parlaments de les màximes autoritats del país, de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del tinent d’alcalde i regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet.

Manresa mira enlaire

L'acte institucional precedirà un espectacle que convertirà la plaça Major de la capital del Bages en un escenari. A les 20 h aquest espai acollirà l'espectacle Manresa 2022 Transforma, en el qual la dansa i les acrobàcies sobrevolaran l'indret. L'entrada per veure aquest espectacle on participaran la companyia Sacude Danza i les manresanes Colla Castellera Tirallongues i Xàldiga serà gratuïta.

Una tirolina i una estructura de 10 metres per 2 metres d’amplada i 1x5 metres de fondària es convertiran en els elements principals d'una posada en escena que busca sorprendre. "Una grua penjarà un container transparent a 15 metres d’altura", explicava al respecte a Regió7 el fundador i director del grup Sacude Danza, Samuel Delgado, que no va voler revelar gaires detalls sobre el que podran veure els assistents.

Aquest espectacle d'uns 45 minuts busca celebrar la vida i el sentit festiu de l’experiència comunitària, va dir Delgado.

Prèviament, l’Àliga de Manresa, que té el seu origen al segle XVI i es considera la màxima representació de la ciutat, sortirà a la plaça Major per ballar.

Afectacions de trànsit

El gran espectacle inaugural de l'Any Ignasià comportarà algunes afectacions de trànsit. El consistori ha avisat que els vehicles no podran circular per diversos carrers de l'entorn de la plaça Major de 19 a 21.30 hores.

En concret, avui es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Sobrerroca a l’alçada del control d’accés a l’Illa de vianants, de manera que els vehicles que circulin per aquesta via es desviaran pel passatge Amics en direcció a la plaça del Carme i la plaça Europa.

Tampoc es podrà circular per la plaça Major, el carrer Cap del Rec, la Baixada del Pòpul, el carrer Sant Miquel i el de Sant Ignasi Malalt.

Aforament

En cas de completar-se l'aforament de l'espectacle, es preveu tancar l'accés de vianants a la plaça Major. Es controlarà l'entrada a la plaça amb punts de vigilància. Tanmateix, els veïns sí que es podran moure per la zona.

De Manresa al món

Cal recordar que l'esdeveniment que viurà avui Manresa és el tret de sortida d'una agenda plena d'actes pels pròxims mesos. El programa de l'Any Ignasià compta amb més de 40 accions i 100 activitats que giren entorn set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; de Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport.

En destaquen el fòrum internacional de debat interreligiós i les actuacions musicals i culturals que acollirà Manresa. Entre els rostres que visitaran la ciutat hi ha la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Love Of Lesbian o Manel Camp, entre altres.