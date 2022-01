«Manresa 2022. Transforma» és el lema de la celebració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa. Ahir la transformació que pregona es va viure, d’una forma contundent. Primer amb l’acte institucional que es va fer al saló de sessions de l’Ajuntament i que va reunir les primeres autoritats del país. I després amb l’espectacle inaugural que es va dur a terme a la mateixa plaça Major, que va ser això, espectacular. Una mostra de dansa aèria que va captivar el públic que va omplir de gom a gom la plaça. Manresa 2022, doncs, ja està en marxa oficialment.

Mitja hora abans de l’hora prevista la plaça ja era plena. Però, tot i així, no es va ser puntual, fet que va provocar algunes protestes del públic que feia estona que s’esperava. Quan es va acabar l’acte institucional va començar el festiu.

Primer amb el ball de l’àliga de la ciutat, que, de forma excepcional, va trencar el protocol que estableix que només balli per la festa major o per la Llum. Ahir ho va fer davant del públic que hi havia a la plaça i les autoritats per commemorar l’inici de l’Any Ignasià.

Llum i música

A partir d’aquí va començar l’espectacle de llum, foc, colors i música. D’un terrat es va despenjar una persona escampant guspires i els tabalers de Xàldiga van començar a tocar la seva rítmica música, que va ser replicada per altres tabalers repartits per edificis del voltant de la plaça. Fins que tots es van acabar ajuntant al centre. Amb foc i música es van anar desplegant pancartes també d’edificis de la plaça amb lemes com Música i festa, Espiritualitat i pensament i De Manresa al món.

A continuació van aparèixer els membres de la colla castellera Tirallongues. Envoltats pels tabalers de Xàldiga i d’espurnes de foc, van començar a alçar un pilar. Mentre sonaven les gralles es va començar a moure una grua de gran tonatge que hi havia en un extrem de la plaça, davant la façana de l’Ajuntament. I, tal com era previst, tot va acabar quadrant. Quan es va culminar el pilar es va començar a elevar un joc de focus de llum amb quatre ballarins al seu damunt i, darrere seu, un gran contenidor transparent amb dos ballarins més al seu interior.

Mirades amunt

Des de 20 metres d’altura els sis ballarins de la companyia Sacude Danza van protagonitzar un espectacle festiu. Sense cap referència a l’Any Ignasià –no era aquesta la seva pretensió–, sinó tan sols fer passar una bona estona i celebrar la vida després de l’impacte de la pandèmia, segons responsables de la companyia. I ho van aconseguir.

En alguns moments es confonia ball amb acrobàcies, sobretot quan quedaven suspesos en l’aire i semblava que es precipitaven al buit, o quan els quatre ballarins van començar a dansar al lateral del contenidor. Van ser aplaudits en diverses ocasions.

L’espectacle també va buscar la complicitat del públic. Jugant amb la música i amb llums i colors, els dos dansaires de l’interior del contenidor van escriure la paraula «balla» a la paret, convidant el públic a seguir el seu ritme. I així va ser. Ballant i seguint el ritme picant de mans. Finalment, tots sis ballarins van acabar suspesos en l’aire enmig dels aplaudiments del públic. Va ser el moment en què els llums es van tornar a apagar i hi va haver un castell de focs que es va llançar des de l’edifici nou de l’Ajuntament. Mentrestant, el contenidor anava baixant altra vegada i els ballarins, ja amb els peus a terra, es van abraçar. Tot havia anat bé.

A partir d’ara Manresa 2022 celebrarà una quarantena d’actes i un centenar d’activitats diverses al llarg de tot l’any. Hi haurà tres grans àmbits. Activitats que convidin a reflexionar, de festives i per projectar la ciutat de Manresa al món. Aquest és el propòsit del projecte Manresa 2022 Transforma.