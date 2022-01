L'acte inaugural Manresa 2022 ha comptat amb una gran presència del sector polític català. Presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, també l'han acompanyat la presidenta del Parlament, Laura Borràs i la de la diputació de Barcelona, Núria Marín. En algunes de les intervencions que hi ha hagut durant l'obertura, Borràs ha afirmat que "Manresa és bressol del renaixement espiritual i polític, un motiu d’orgull per a tot el país. I afirma que la celebració és una oportunitat per redescobrir la ciutat."

🎙 La presidenta @parlamentcat @LauraBorras assegura que #Manresa és bressol del renaixement espiritural i polític, un motiu d’orgull per a tot el país. I afirma que la celebració és una oportunitat per redescobrir la ciutat. pic.twitter.com/sJP01UXMbb — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 29 de enero de 2022 Qui també ha donat suport al projecte Manresa 2022 ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha assegurat que la celebració “té un potencial enorme” i “és una gran oportunitat per reforçar la projecció de la ciutat al món”. Ha mostrat el seu suport i “als reptes de futur que com a ciutat hi ha i que com a país compartim”. 🎙 El president @perearagones assegura que la celebració “té un potencial enorme” i “és una gran oportunitat per reforçar la projecció de #Manresa al món”. Afirma, també, que el @govern donarà suport “als reptes de futur que com a ciutat teniu i que com a país compartim”. pic.twitter.com/yaRL6eoBZs — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 29 de enero de 2022 També l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Han participa una nodrida representació del món social de Manresa i del Bages. Amb els exalcaldes de la ciutat a primera fila. Entre el públic, el president de La Caixa, Isidre Fainé. L'espectacle aeri Després de l'acte d'obertura, una espectacular mostra de dansa aèria ha servit per inaugurar aquest dissabte al vespre el projecte Manresa 2022 Transforma. S'ha dut a terme a una plaça major plena de gom a gom. Un contenidor transparent que s'ha elevat 20 metres, amb quatre ballarins al sostre i dos al seu interior hi han posat l'espectacularitat i han fet participar, al públic, ballant o picant de mans. També han participat en l'acte inaugural Xàldiga i la colla castellera Tirallongues. Les façanes de l'Ajuntament i dels edificis de l'entorn han quedat plenes de pancartes amb lemes com Música i festa, Espiritualitat i pensament, i De Manresa al món. 📸 Sacude ja és dalt la plataforma amb un sorprenent espectacle de dansa aèria.#Manresa2022 pic.twitter.com/6Fv8ZLnxmb — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 29 de enero de 2022 Afectacions de trànsit El gran espectacle inaugural de l'Any Ignasià ha comportat algunes afectacions de trànsit. El consistori ha avisat que els vehicles no podran circular per diversos carrers de l'entorn de la plaça Major de 19 a 21.30 hores. En concret, avui s'ha tallat el trànsit de vehicles del carrer Sobrerroca a l’alçada del control d’accés a l’Illa de vianants, de manera que els vehicles que circulin per aquesta via es desviaran pel passatge Amics en direcció a la plaça del Carme i la plaça Europa. Tampoc es pot circular per la plaça Major, el carrer Cap del Rec, la Baixada del Pòpul, el carrer Sant Miquel i el de Sant Ignasi Malalt. De Manresa al món Cal recordar que l'esdeveniment d'avui a Manresa és el tret de sortida d'una agenda plena d'actes pels pròxims mesos. El programa de l'Any Ignasià compta amb més de 40 accions i 100 activitats que giren entorn set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; de Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. En destaquen el fòrum internacional de debat interreligiós i les actuacions musicals i culturals que acollirà Manresa. Entre els rostres que visitaran la ciutat hi ha la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Love Of Lesbian o Manel Camp, entre altres.