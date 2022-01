Amb rigor i també amb molt humor, la lingüista Carme Junyent i el polifacètic comunicador Òscar Andreu van dialogar ahir a Manresa sobre llengua, societat i escola. Va ser el primer dels 12 diàlegs sobre el món de l’educació del cicle «Àgora 2022. Mestres que (es) transformen», organitzat per la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) dins els actes de Manresa 2022.

Va ser un diàleg entre dos ponents que en tot moment van mostrar una gran complicitat entre ells. I, entremig de la conversa, unes vegades amb molt d’humor i d’altres amb cares més serioses, Junyent va alertar que el català és una llengua amenaçada, però que no està en una fase irreversible. «Hem de tenir molt clar que una llengua no ens la poden prendre si no ho volem», va afegir.

La indiferència, una amenaça

Les llengües es moren perquè una comunitat la deixa de parlar a favor d’un idioma dominant, va comentar. «En comunitats on es parlen moltes llengües, això és més difícil», va dir. Per tant, «la diversitat genera diversitat i ajuda a preservar llengües. Ara molta gent parla malament el català, però, si us plau, que el parli». Va assegurar que «és molt important que tots parlem el català sempre i per defecte. Si sorgeixen problemes, ja els resoldrem».

La indiferència d’una gran majoria de gent és una de les pitjors amenaces que planen sobre el català, va opinar. I això s’ha de revertir. «Cal admetre que estem malament per reaccionar».

Desacomplexats

«Gràcies als regidors», la majoria dels quals ocupaven les primeres files, «i a la gent normal», va començar dient Òscar Andreu en la seva primera intervenció. Primeres rialles. Va afirmar que cal actuar «desacomplexadament», i que, malgrat els senyals d’alarma, «no puc deixar de ser optimista. És clar que el meu problema és que diuen que tinc zero credibilitat». Més rialles.

I, com era d’esperar, durant la conversa també es va parlar del programa de ràdio La competència, en el qual intervé Òscar Andreu. Segons Junyent, «passarà a la història com un programa que ha salvat el català». Andreu va contestar: «Hòstia! Jo només volia fer riure». Per a Junyent, però, el seu mèrit és que «molta gent que no té el català com a primera llengua us escolta. I això dona esperances. Permet que molta gent s’acosti al català, i és el que necessitem, i sense fer concessions».

Va ser un diàleg de debò. Fins i tot la sala d’actes de la FUB es va transformar de dalt a baix. El públic estava encarat a un dels laterals, i no a la tarima d’un dels extrems, com és habitual. Junyent i Andreu estaven asseguts amb una tauleta al mig.

La presentació de l’acte va ser a càrrec de la vicerectora de la UVic-UCC i degana dels estudis de Ciències Socials del campus de Manresa, Sílvia Mas.