A més de confirmar que aquest 2022 hi haurà Fira de l'Aixada i Transèquia, després d'un any sense per la covid-19, l'Ajuntament de Manresa i els organitzadors de la Festa de la Llum han donat a conèixer aquest dilluns el cartell de la celebració manresana, així com la il·lustració del mercat medieval i la caminada popular d'enguany.

El cartell de la Festa de la Llum és obra de Dani Hernández Massegú i simbolitza els dos elements essencials en el Miracle de la Llum: l'aigua, fluint i en moviment, i la llum, projectada sobre l'aigua, que li dona vida i energia. Segons l’autor, la intenció ha estat respectar el simbolisme dels elements tradicionals de la festivitat, però donant-los un aspecte modern i innovador. La imatge de la Fira de l’Aixada és obra d’Anna Martí Escalé i representa el Rei i el Bisbe a l’entorn de la Seu de Manresa, edifici medieval de la ciutat. Tècnicament està treballat amb formes planes de color i textures que simbolitzen el moment de conflicte entre els dos personatges. Pel que fa al cartell de la Transèquia, és obra de l’artista manresana Susana Ayala Riu. L’obra evoca els valors de l’esdeveniment: l’aigua com a fil conductor i el lligam amb el territori a l’entorn de la Sèquia. La posada de llarg dels cartells ha reunit la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols; la vicepresidenta del Casal Cultural Dansaires Manresans, Dolors Jané Feixas; el president de l’Associació Misteriosa Llum, Joan Manel Miquel Vallejo; la directora de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, Laia Muns Serra; el director del Museu de la Tècnica de Manresa; Eudald Serra Giménez, i el coordinador de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols i Padró.