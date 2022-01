Un article publicat a la prestigiosa revista científica Science alerta que els ecosistemes i les espècies de la Terra estan en risc a causa del desequilibri mundial de nutrients que provoca la diferent proporció de nitrogen i fòsfor a la terra i a les aigües. L’article el signen l’investigador manresà Jordi Sardans i el vigatà Josep Peñuelas.

Els dos científics del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) han plasmat en l’article «The global nitrogen-phosphorus imbalance» l’estat de la qüestió sobre el desequilibri d’elements clau per a la vida a la Terra. L’avís per a navegants va acompanyat d’alternatives i solucions.

Expliquen que tant el nitrogen com el fòsfor incideixen en la taxa de creixement de microorganismes, plantes i animals. Les espècies vegetals necessiten CO₂ per fer la fotosíntesi i nutrients per crear les seves estructures, entre els quals és clau la proporció de nitrogen i fòsfor. A més, perquè el creixement sigui òptim, calen quantitats i proporcions adequades de nitrogen i fòsfor.

Ara bé, en les darreres dècades els humans hem enriquit la biosfera amb nitrogen mitjançant una fertilització excessiva i, per tant, s’ha modificat la seva relació amb el fòsfor.

Segons expliquen els investigadors del Centre de Recerca Ecològica, estem fertilitzant excessivament la biosfera amb nitrogen mitjançant els òxids d’aquest compost emesos en cremar combustibles fòssils; quan es planten cultius fixadors de nitrogen, i quan es fan servir fertilitzants enriquits que, a més, es filtren cap als cursos d’aigua. Malgrat que també hi ha activitats humanes que han augmentat la quantitat de fòsfor als sòls i les aigües –per exemple, aplicar fertilitzants i detergents rics en aquest element–, l’augment global de la presència de fòsfor a la terra continua sent menor que el de nitrogen. Així que, d’una banda, la presència de nutrients a la terra s’ha incrementat desmesuradament i, de l’altra, s’ha alterat l’equilibri entre nitrogen i fòsfor.

Una estabilitat amenaçada

Quan el medi presenta massa nutrients, creix de forma descontrolada fins que es col·lapsa l’ecosistema. Per això, alguns països han impulsat estratègies per tractar l’aigua orientades a reduir la concentració dels compostos químics. Tot i això, la tecnologia utilitzada per les plantes de tractament d’aigües reté més fòsfor que nitrogen, la qual cosa fomenta encara més el desequilibri entre els dos nutrients. El desequilibri a escala mundial entre nitrogen i fòsfor pot ser encara més gran a escala local i regional, ja que les aportacions dels dos compostos no estan repartides de manera uniforme al món.

I, a més, perquè tenen una capacitat molt diferent d’afectar el medi ambient. El fòsfor, per exemple, és menys soluble en aigua i no es volatilitza. Sovint s’absorbeix i precipita a terra en forma mineral, i queda enterrat als sediments. Per això, tendeix a romandre a prop de la font d’emissió. Per contra, el nitrogen és molt més soluble en aigua i molt més volàtil, la qual cosa facilita que es dispersi en un radi més gran respecte a la seva font d’emissió.

Crisi humana pel fòsfor

La seguretat alimentària i la producció agrícola són les grans perjudicades per aquest desequilibri, que impacta directament sobre els ecosistemes i les persones. Els fertilitzants que contenen nitrogen tenen una font il·limitada –l’atmosfera– de la qual es pot extreure aquest nutrient mitjançant la reacció de Haber-Bösh. Aquesta innovació ha permès que la seva producció augmenti de forma contínua, així com el seu ús com a fertilitzant des del 1950.

Per contra, les fonts de fòsfor s’han limitat en gran mesura a les mines i es concentren en molt pocs països, com ara el Marroc. El fòsfor podria arribar a ser inaccessible per als països amb baixos ingressos i amb dèficit alimentari, a mesura que aquestes fonts s’esgotin o no siguin disponibles per qüestions geopolítiques.

Solucions encara en fase inicial d’aplicació Entre les alternatives possibles, els experts recomanen augmentar l’eficiència en l’ús del nitrogen i el fòsfor gràcies a l’agricultura de precisió, que evita aplicar fertilitzants de manera desproporcionada. També advoquen per aplicar mètodes, tant de gestió com amb biotecnologia innovadora, que intensifiquin l’eficiència de les plantes en captar nutrients i beneficiar-se de les fonts de fòsfor. Altres polítiques necessàries que apunten Peñuelas i Sardans són estimular el reciclatge de fòsfor amb subvencions o lleis d’abast nacional i regional, així com reduir la producció ramadera.