La Festa de la Llum de Manresa se celebrarà aquest mes de febrer recuperant bona part dels actes més tradicionals i festius que l’any passat no es van poder dur a terme a causa de la covid. Així, la previsió és poder celebrar la Fira de l’Aixada —el 26 i 27 de febrer— i la Transéquia —el 6 de març— i iniciar la Festa el cap de setmana del 12 i 13 de febrer, amb el Joc de Ciutat de la Llum i la Caminada de la Llum, que l’any passat es va haver de veure per Internet. Es tracta d’una ruta de 25 quilòmetres que va des del Monestir de Montserrat, on es fa l’encesa, fins a l’església del Carme, on arriba la llum.

Entre els actes que es preveu recuperar amb públic hi ha el pregó infantil, que es farà al Saló de Sessions després que el 2021 es fes en línia. Pel que fa al pregó Institucional, s’ha previst fer al Teatre Conservatori, un emplaçament que es va estrenar l’any passat a causa de la pandèmia i que es preveu repetir pel seu major aforament.

També es recupera el Misteri de la Llum, la Concòrdia i l’Arribada de la Llum i l’Aigua al Monument de la Llum, que el 2020 —just abans de la pandèmia— havia arribat a la seva 10a edició i que enguany s’ha renovat amb la voluntat de donar-li un nou impuls que permeti obrir l’acte a nous públics. Així, es proposa un canvi de planejament, amb una obra nova que es podrà veure entre la plaça Infants i la Muralla, en un ampli espai escènic de cinc nivells.

Pel que fa als actes institucionals i tradicionals del dia 21, retornaran tots al carrer. Es farà la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, la tronada i la ballada de la imatgeria i la ballada de les danses participatives a la plaça Major (l’any passat es va fer al Conservatori).

Com a acte que es repeteix respecte del programa del 2021, que va tenir com a entitat administradora El Galliner, hi ha l’acció “21 21 22 – Sortim als balcons!”, que farà esclatar pirotècnica des de diversos punts de la ciutat, a la vegada que es convida el públic a acompanyar l’acció des dels balcons fent llum amb la llanterna del mòbil. També es faran, un any més, els Jardins de Llum, l’Encesa de la Nova Llum, el lliurament del Premi Séquia i el Concurs de Pintura Ràpida, que en l’edició passada no es va poder fer.

Una festa feta amb moltes mans

La Festa de la Llum —distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, des de l’any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya des de l’any 2015— se celebra cada any pels volts del 21 de febrer, dia festiu, i està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat administradora, que es nomena cada any amb la voluntat d’enriquir la festa i fer-la més diversa, plural i oberta. De fet, moltes de les activitats que proposen les entitats acaben quedant fixades en el programa. Enguany, l’entitat administradora de la festa és el Casal Cultural Dansaires Manresans, que aquest 2022 celebra el seu 75è aniversari. Els actes que han proposat es donaran a conèixer ben aviat.

També juga un paper important en la festa l’Associació Misteriosa Llum, que és l’entitat que vetlla pel seu manteniment, els seus valors i la seva continuïtat. Pel que fa la Fira de l’Aixada està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació Manresa de Festa, mentre que la Transéquia està organitzada per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.

Es fan públics els cartells

Tal com es mostra en la imatge que acompanya la notícia, avui s’han donat a conèixer els cartells de la Festa de la Llum, de la Fira de l’Aixada i de la Transéquia, amb una fotografia conjunta que ha reunit la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols; la vicepresidenta del Casal Cultural Dansaires Manresans, Dolors Jané Feixas; el president de l’Associació Misteriosa Llum, Joan Manel Miquel Vallejo; la directora de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, Laia Muns Serra; el director del Museu de la Tècnica de Manresa; Eudald Serra Giménez, i el coordinador de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols i Padró.

El cartell de la Festa de la Llum és obra de Dani Hernández Massegú i simbolitza els dos elements essencials en el Miracle de la Llum: l'aigua, fluint i en moviment, i la llum, projectada sobre l'aigua, que li dona vida i energia. Segons l’autor, la intenció ha estat respectar el simbolisme dels elements tradicionals de la festivitat, però donant-los un aspecte modern i innovador.

La imatge de la Fira de l’Aixada és obra d’Anna Martí Escalé i representa el Rei i el Bisbe al voltant de la Seu de Manresa, edifici medieval de la ciutat. Tècnicament, està treballat amb formes planes de color i textures que simbolitzen el moment de conflicte entre els dos personatges.

Pel que fa al cartell de la Transéquia, és obra de l’artista manresana Susana Ayala Riu. L’obra evoca els valors de l’esdeveniment: l’aigua com a fil conductor i el lligam amb el territori a l’entorn de la Séquia.