La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa va desenvolupar durant el curs 2020-21 activitats i tallers inclosos dins el Pla de Millores d’Oportunitats Educatives adreçat a reforçar el Pla Educatiu d’Entorn de Manresa, i amb l’objectiu de reduir les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic.

En total, s’hi van destinar 245.991 euros procedents d’una subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat que van beneficiar més de 3.000 infants i joves de la ciutat, especialment en centres escolars amb més complexitat, per tal de reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa.

El Pla de Millores d’Oportunitats Educatives es va dividir en dos àmbits d’actuació. Per una banda, es van fer tallers d’estudi assistit que donaven una resposta personalitzada i acompanyaven l’alumnat més vulnerable en l’adquisició de competències bàsiques, amb activitats extraescolars que es van desenvolupar durant el tercer trimestre del curs (activitats científiques, música, teatre, arts plàstiques, música, escacs, ioga, educació emocional i activitats TIC, en horari de migdia o de tarda).

Durant l’estiu també es van desplegar una sèrie d’actuacions com activitats fisicoesportives, casals de lleure i activitats diverses d’educació en valors a diferents espais i equipaments de la ciutat com l’Estiu Educatiu a l’escola Renaixença i l’escola Pare Algué, Aules Obertes d’estudi assistit, colònies esportives, torneig de futbol sala, torneig de futbol Cruyff Court, torneig de vòlei, taller de lettering; taller de percussió corporal, activitats de geolocalització i escape room; taller de periodisme, taller d’educació en valors, natació, teatre, arts plàstiques, estiu educatiu al Casal de les Escodines i contes a les biblioteques de la ciutat.

Totes les propostes van tenir la participació d’alumnat de tots els centres educatius de la ciutat (llars d’infants, primària i secundària).

245.360 euros més aquest curs

Per a aquest curs 2021-22 l’Ajuntament de Manresa ha tornat a rebre un finançament extraordinari de 245.360 euros per al desplegament del Pla de Millores d’Oportunitats Educatives per a la realització d’activitats extraescolars durant el curs escolar i en període de vacances d’estiu.

Entre les activitats que s’iniciaran aquest gener hi haurà tallers de suport; activitats educatives (extraescolars, arts plàstiques, voleibol, educació emocional, escacs, ioga, música, teatre i TIC), i oportunitats educatives més enllà de l’escola (suport a l’acollida escolar i social, classes d’idiomes i de català per a famílies d’origen estranger), entre d’altres.