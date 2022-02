El director assistencial de la Fundació Althaia de Manresa, Ignasi Carrasco, màxim responsable mèdic de la institució, ha fitxat pel Servei Català de la Salut. Aquesta mateixa setmana s’ha incorporat al seu nou lloc de treball i ha deixat Althaia, on hi va arribar l’estiu del 2014.

Va ser una aposta personal del director general d’Althaia, Manel Jovells. Abans d’arribar a Manresa treballava a la clínica Plató de Barcelona, ciutat on viu, i que recentment es va integrar a l’Hospital Clínic.

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel va ser qui va demanar a Carrasco que s’incorporés al seu equip com a director de l’àrea assistencial del Servei Català de la Salut. «Ho vaig valorar i al final vaig dir que sí», ha explicat a aquest diari. Segons ha assegurat, «si ara m’han ofert aquesta possibilitat és per tot el que he après aquí, en aquesta institució».

Carrasco tindrà la responsabilitat d’executar la planificació sanitària de Salut, entendre’s amb els diferents proveïdors del CatSalut com Althaia mateix, que es treballi d’una forma integrada, i gestionar tota l’àrea de medicaments. Continuarà tenint relació, doncs, amb Althaia «i amb tots els proveïdors de Catalunya. Jo conec aquest territori, però hi ha moltes àrees de gestió assistencials».

El fins ara director assistencial d’Althaia va arribar a Manresa quan la part nova de l’edifici encara s’havia d’enllestir del tot i quan ja es començaven a traslladar-hi serveis. Com va recordar aleshores, també era un moment complicat econòmicament parlant i amb una «pressió com no hi havia hagut mai amb les llistes d’espera». Un dels seus principals propòsits va ser poder operar més. «Operem més que el 2014», però la irrupció de la covid ho ha trastocat tot.