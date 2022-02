L’Espai Jove Joan Aamades, a la carretera del Pont, ofereix un espai d’estudi gratuït i d’entrada lliure per als joves que ho necessitin. Hi trobaran taules grans, wifi gratuït, espais per connectar el portàtil i també ordinadors. Els dinamitzadors de l’espai podran donar suport puntual. Estarà obert cada tarda de dilluns a divendres de les 4 a les 7 del vespre.