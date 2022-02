Aquesta setmana han començat els treballs que completaran l’avinguda Països Catalans, des de la carretera de Viladordis, a la rotonda que hi ha a mig fer, fins al polígon dels Trullols. L’obra va a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, que hi destina un milió d’euros.

L’altre tram de l’avinguda entre la carretera de Viladordis i la rotonda Prat de la Riba, ja es veu tot asfaltat i es preveu que es posi en marxa abans de Setmana Santa. Amb la nova urbanització fins als Trullols, el projecte quedarà completat.

Amb motiu d’aquests treballs, que tenen una durada aproximada de 10 mesos, es prohibirà part de l’estacionament al carrer Caietà Mensa i l’avinguda dels Països Catalans, a Els Trullos, i es realitzaran desviaments alternatius dels camins rurals utilitzats per veïns i vianants.

Característiques de la urbanització

Aquest nou tram d’avinguda té una longitud de 420 metres, 250 dels quals corresponen a traçat nou i 170 a execució de vorera en el tram existent. S’intervé en una superfície total de 6.430,08 m2. L’amplada serà de 15,5 metres repartits en una vorera arbrada de 5 metres, una franja d’aparcament de 2,10 metres, dos carrils de circulació per a vehicles de 3,20 metres cadascun i una franja de 2 metres arbrada, corresponent a la mitjana de l’avinguda quan es completi en el futur.

L’actuació que ara s’inicia correspon a l’execució de la meitat de l’amplada total prevista per a l’avinguda en el futur: a llarg termini l’avinguda comptarà amb dues calçades separades per una mitjana arbrada i dues voreres arbrades àmplies una de les quals amb carril per a bicicletes.

L’avinguda segueix el traçat fixat pel planejament general vigent, des de la rotonda prevista en l’actuació en execució, a la carretera de Viladordis fins al carrer Caietà Mensa. A partir de l’enllaç amb aquest carrer, el projecte contempla completar la vorera oest del tram de l’avinguda dels Països Catalans existent fins al carrer Joan Fuster.

L’avinguda es preveu arbrada tant a la vorera que s’executa –la vorera oest– com a la mitjana. D’aquesta manera, es preveu donar-li un caràcter unitari des dels Trullols fins a la plaça Prat de la Riba.

Pel que fa als recorreguts de vianants, la proposta contempla el manteniment dels passos de vianants en el tram comprès entre Joan Fuster i Caietà Mensa i la disposició de quatre passos en el tram des de Caietà Mensa i Viladordis. La disposició de dos d’aquests passos –els centrals– s’explica per la necessitat de garantir els recorreguts de vianants corresponents al camí que, des del carrer Terrassa, s’adreça a Can Serra, i al traçat de la Sèquia.

Les obres del nou tram de l'avinguda Països Catalans es van iniciar a finals del 2020. Entre la carretera de Viladordis i Prat de la Riba tenen un pressupost de gairebé 4 milions d'euros, la major part dels quals els aporta la Generalitat. La part entre carretera de Viladordis i Els Trullols, van a càrrec de l'Ajuntament. Són un milió més. La nova avinguda serà com una ronda interna de Manresa que ha de treure trànsit a carrers com el Sanr Cristòfol i descongestionar, també, la carretera de Vic.