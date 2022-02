Avui, a 2/4 de 2 del migdia, hi ha prevista una concentració de famílies davant de la delegació dels Serveis territorials d’Educació de la Catalunya Central, amb la qual volen expressar la seva preocupació pels protocols que està aplicant el Departament d’Educació en relació amb els alumnes no vacunats i vacunats. Consideren que s’està fent una discriminació, sobretot pel que fa als alumnes no vacunats, que han de romandre a casa si a l’escola o a l’institut es detecta un cas positiu a l’aula. També avui es farà una altra concentració pel mateix motiu a la plaça de Sant Domènec a 2/4 de 8 del vespre.