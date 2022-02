El pati del Casino, la part situada a tocar del carrer de l’Arquitecte Oms, ha canviat totalment d’aspecte. De ser un espai buit, ha passat a acollir diversos parterres circulars i semicirculars, on es poden veure les diferents espècies arbustives i vegetals que hi han plantat, prioritzant les que facin flor en alguna època de l’any.

A banda de l’adequació del tereny per instal·lar els parterres, on ja treuen el cap les plantes i s’hi pot veure el sistema de rec per degoteig, també hi ha les cadires, encara embalades. Se n’han col·locat nou. Hi falta la nova font.

L’actuació, amb un pressupost total de 42.636 euros i una durada aproximada de tres setmanes, es va iniciar el 18 de novembre passat. El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va avisar aleshores que no seria fins a la primavera que el nou espai s’obrirà plenament a la ciutadania «amb la voluntat que les plantes arrelin plenament».

El jardinet del Casino dona compliment a un dels compromisos del Pla d’Actuació Municipal de dotar la ciutat d’un espai de repòs amb la vegetació com a element central. S’ha situat en un extrem del pati del Casino per mantenir la funcionalitat de l’esplanada central per acollir actes, mentre que la banda més propera al teatre Kursaal acull des del 2019 una àrea de jocs infantil.