El programa de Manresa 2022 s’ha começat a repartir per les cases. Es tracta d’una segona versió i definitiva que incorpora novetats rellevants. Conté més de 40 accions i 100 activitats.

Una de les novetats més destacades és el concert que farà Love of Lesbian el pròxim 30 d’abril al Palau Firal, en col·laboració amb les Cases de la Música. Les entrades anticipades es van posar a la venda ahir a través de la plataforma www.codetickets.com. També s’incorpora al programa Ramon Mirabet, que s’afegeix al cartell del cicle de concerts Sons del Camí.

Respecte de la primera versió, hi ha un canvi rellevant pel que fa al Fòrum Internacional d’Espiritualitat Cruïlla de Camins, que es farà del 28 al 30 de novembre i no a l’abril, com s’havia anunciat.

El nou programa s’ha editat en dues versions: una resumida que rebran tots els ciutadans de Manresa a les seves bústies, i una versió més extensa que estarà disponible a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) i a equipaments culturals de la ciutat.