Manresa va estrenar el maig de l’any passat un ascensor públic per unir el Passeig de Pere III amb el carrer de Circumval·lació salvant el desnivell de sis metres entre un i altre. Ho va fer deixant una assignatura pendent que no s’ha resolt fins ara. El pas de vianants de davant de l’elevador anava a parar, a la banda del Passeig, a un parterre. Per fi, s’ha resolt aquest nyap i s’ha adequat la vorera d’aquesta banda, com mostra la fotografia.