La investigació judicial per l’assassinat de la cooperant manresana a Ruanda, Flors Sirera, i vuit cooperants i religiosos més, s’ha prorrogat fins al 31 de juliol en el que han de ser sis mesos decisius perquè s’aclareixin uns fets que porten un quart de segle impunes.

Segons ha explicat l’advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, ahir, dia 31 de gener, acabava la darrera pròrroga de la instrucció decretada per l’Audiència Nacional. Sol·licitada una nova pròrroga, aquesta ha estat concedida i tindrà una vigència de sis mesos fins al 31 de juliol.

La defensa de la Flors Sirera ha tornat a posar sobre la taula la petició de proves i testimonis protegits «que s’haurien de considerar i practicar durant aquests sis mesos».

L’advocat es refereix a dos informes confidencials i 37 annexos dipositats al Palais Wilson de Ginebra, seu de l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’Organització de Nacions Unides per als Drets Humans, «amb informació clau» sobre l’assassinat. La seva existència va ser revelada per un membre de la missió de l’ONU que va estar treballant al lloc de l’atac, a Ruhengeri.

I s’ha sol·licitat la seva inclusió com a prova en el procés.

Un nou pas del llarguíssim i laberíntic procediment judicial que recentment ha esquivat un nou intent de posar-lo en via morta (vegeu Regió7 del 18 de gener).

Cal recordar que després que la reforma de la llei de justícia universal realitzada pel PP deixés fora del procés judicial part dels 40 encausats que vinculaven el Front Patriòtic Ruandès (FPR) amb l’assassinat de la cooperant manresana i moltes altres morts, el jutge d’instrucció havia decidit tancar-la definitivament i deixar vigent només l’ordre d’extradició del principal implicat, l’exgeneral Kayumba Nyamwasa.

La defensa de la Flors Sirera va reaccionar interposant un recurs d’apel·lació davant la Sala Penal de l’Audiència Nacional, que els va donar la raó i va ordenar reobrir la instrucció de la causa.

Per a Jordi Palou Loverdos, la nova pròrroga decretada «confirma que la instrucció i la investigació continua».

Si la instrucció no avança suficientment per poder arribar al judici se sol·licitaran més pròrrogues.

Després de vint-i-cinc anys d’impunitat i una complexíssima instrucció, per a la defensa seria inconcebible que amb tots els esforços esmerçats per les diferents instàncies implicades en el procés judicial.

Documents i testimonis

L’advocat de la causa insisteix que cal incorporar les importants proves documentals pendents de pràctica malgrat estar directament relacionades amb la mort dels cooperants i religiosos.

També estan pendents altres documents dipositats a les instal·lacions de Nacions Unides de Nova York i, testimonis protegits a l’Àfrica amb els quals es treballa perquè puguin declarar i així puguin ser processats i portats a judici, com a mínim, 23 dels 40 militar ruandesos sobre els quals l’any 2008 es va dictar ordre d’arrest internacional.

El judici es basaria en l’acusació de terrorisme. Com que la reforma de la llei de justícia universal no permet investigar ni jutjar crims contra la humanitat, de genocidi i guerra, la investigació queda limitada a delictes de terrorisme en els quals hi ha hagut víctimes internacionals.