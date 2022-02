Durant la darrera edició de la tradicional Fira Mediterrània de Manresa es van produir 67 tones de CO₂, segons un estudi que va fer Anthesis Lavola. En un comunicat la Fira explica que s'han pogut compensar les 67 tones de CO2 que es van emetre amb l'objectiu de contribuir a la reducció dels gasos d'efecte hivernacle. Per aconseguir-ho, la Fira ha triat adquirir crèdits d'un projecte eòlic ubicat a Turquia per valor de 810 euros. Es tracta de la planta d'energia eòlica Edincik, que és un parc eòlic de 56,4 megawatts situat a la costa sud de la Mar de Màrmara. L'electricitat que genera es lliura a la xarxa elèctrica nacional, evitant així la generació a partir de l'ús de fonts de combustibles fòssils com el carbó.

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que produeix la Fira provenen principalment (en un 60%) dels desplaçaments de professionals, periodistes i artistes. El 51% s’han desplaçat fins a Manresa per carretera en transport privat, un 37% han utilitzat l’avió i només l’11% s’ha desplaçat amb transport públic. El 21% de les emissions s’han generat pel consum d’energia (electricitat i gasoil C per als equipaments i generadors que abasteixen els espais on es duen a terme les activitats programades). Les pernoctacions i dietes dels artistes actuants i els professionals acreditats generen un 15% d’emissions. Mentre que els materials de promoció i difusió com banderoles, graelles amb la programació i bosses de marxandatge (entre d’altres) generen el 4% de les emissions. Aquesta acció s’emmarca en els esforços que està duent a terme per integrar l’Agenda 2030 en l’esdeveniment i contribuir a l’assoliment dels ODS creant un espai de connexió entre la cultura i el desenvolupament sostenible, més enllà de l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental.