La PAHC Bages s'ha plantat al vestíbul de l'ajuntament de Manresa per reclamar una solució per a dos casos que atén que considera "molt greus". Es tracta de Lamine i Nadia, "que porten molt de temps vivint sense electricitat i, en el cas del Lamine, també sense aigua". Hi afegeix que "set infants es troben en aquesta situació en ple hivern" i avisa que no es pensen moure si l'Ajuntament no es compromet a revertir la situació d'aquestes dues famílies.

La plataforma explica que, pel que fa al Lamine i la seva família, "a la llar hi viuen cinc infants. Al Lamine li han tallat l'aigua dues vegades, i des de fa una setmana també la llum. Serveis socials té coneixement del cas, tant per la treballadora social del Lamine com per una comunicació directa entre la PAHC Bages i els serveis socials de l'Ajuntament de Manresa. La pregunta que ens hem de fer com a ciutadanes de la ciutat és molt bàsica: Com és possible que l'Ajuntament de Manresa estigui permetent aquesta situació?".

"El cas de la Nadia és molt similar. Viu a un pis propietat de la Sareb amb les seves dues filles, elles fa tres mesos que viuen sense llum, han passat tota l'onada de fred sense poder-se escalfar amb cap aparell elèctric, de nou els serveis socials estan assabentats del cas i de nou no s'ha posat cap solució d'emergència per aquesta família".

Assenyala que "les ultimes setmanes hem vist sovint a membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa repetint que Manresa 2022 és una oportunitat per transformar la ciutat. Faria bé l'equip de govern d'agafar-se fort a aquesta premissa i posar-se a treballar urgentment per no permetre que es donin situacions com les que avui us estem explicant".

Adverteixen que "no marxarem d'aquí [del vestíbul de la casa consistorial] fins que l'Ajuntament no es comprometi a aquestes dues accions:

1- Buscar un allotjament d'emergència per a cadascuna de les famílies i que puguin passar aquests dies a un espai calent, amb llum i aigua.

2- Que immediatament es comencin a buscar solucions a llarg termini per aquestes famílies".

La PAHC emplaça la ciutadania a unir-se a la seva lluita. "com a societat no ens podem permetre no fer res davant d'aquesta situació, cap persona i encara menys set infants de la nostra ciutat, es mereixen passar per aquesta situació, mentre uns pocs s'enriqueixen a costa de la nostra misèria".