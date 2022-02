L’Associació Contra el Càncer posarà avui una taula informativa davant de Crist Rei, a Manresa, amb motiu del dia mundial contra la malaltia. El lema d’enguany és «El càncer és igual per a tothom, però no tothom és igual davant el càncer». Hi haurà díptics, cartells, i es podrà signar L’acord Contra el Càncer, per aconseguir més equitat davant la malaltia.