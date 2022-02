El “Punt proves COVID-19” es va posar en marxa l’1 de gener per descongestionar la pressió que tenien els equips d’atenció primària de Manresa i del Bages davant la gran petició de proves TAR (Test d’Antigen Ràpid). Gràcies a un acord entre l’ICS i l’Ajuntament de Manresa, es va poder instal·lar una carpa a la plaça de les Oques, molt a prop del CAP Bages, que ha estat oberta cada dia de la setmana. Durant el mes que ha estat en funcionament, s’han fet 5.000 TAR, amb una mitjana diària de 141 proves, i un 36% de resultats positius en COVID.

La carpa estarà en marxa fins aquest diumenge i dilluns ja es desmuntarà. La directora del SAP Bages-Berguedà, Elisabet Descals, explica que “l’activitat a la carpa ha estat molt intensa des de l’1 de gener i hi ha hagut dies que s’han arribat a fer fins a 250 TAR. Ara que la sisena onada COVID va de baixa, hem decidit tancar la carpa perquè estem preparats per assumir les proves TAR des dels equips d’atenció primària. En fem un balanç molt positiu perquè ha estat molt útil”.

Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, destaca que "sempre hem dit que aquesta pandèmia l'hem de superar conjuntament, entre tots. Aquesta vegada hem unit esforços amb l'ICS de la Catalunya central per posar a disposició de la ciutadania un recurs com aquesta carpa, que ha estat molt útil per fer front a aquesta onada fruit de l'expansió de la variant òmicron. Crec que ha funcionat molt bé i voldria agrair a tothom la feina que ha fet per tirar-ho endavant".