Membres de la PAHC van ocupar ahir al matí durant dues hores el vestíbul de l’Ajuntament i hi van fer rebombori per reclamar una solució per a dues persones ateses per la plataforma que pateixen pobresa energètica i habitacional.

Finalment, es va fer una reunió entre representants de les famílies afectades i de la PAHC amb l’alcalde Marc Aloy i la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, per tractar els casos, que l’Ajuntament va dir que «són coneguts i atesos pels professionals de Serveis Socials». Segons la PAHC, els dos afectats, Lamine i Nadia, «porten molt temps vivint sense electricitat i, en el cas del Lamine, també sense aigua». Entre les dues famílies hi ha set infants, que «es troben en aquesta situació en ple hivern». Finalitzada la reunió, en què van marxar del vestíbul les poques persones que encara hi quedaven, l’Ajuntament va informar que «s’han valorat les diverses problemàtiques, tant pel que fa a subministraments com a possibles alternatives habitacionals, que se seguiran els propers dies amb els professionals de Serveis Socials de referència que ja té cada família». La PAHC també va dir que s’havien pogut embastar solucions per als dos casos.