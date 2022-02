Som al mes vint-i-tres d’una crisi sanitària sense precedents pròxims. Dintre d’aquest continu de temps hi ha hagut moments de recuperació d’una bona part de la normalitat i d’altres excepcionalment complicats. A Manresa, la sisena onada de covid-19 ja s’ha convertit en la segona més mortífera. I si no es produeix aviat un canvi de tendència l’afectació s’agreujarà encara més. Les dades de seguiment de l’epidèmia publicada per aquest diari des del 15 de març del 2020 -gràcies a la informació aportada periòdicament per la Fundació Althaia i la Fundació Sant Andreu Salut- permet expressar gràficament quina ha estat l’afectació als centres assistencials de la ciutat durant tot el període.

Les sis onades tenen la seva translació gràfica i mostren que, pel que fa al nombre de víctimes mortals als centres assistencials de la ciutat, n’hi ha una primera del 15 de març al 2 de juny del 2020, en la qual es van produir 230 defuncions, la xifra que certifica que va ser la més mortífera. La segona onada, seguint l’ordre cronològic, se situaria entre el 29 de setembre i el 15 de desembre del 2020, i va provocar la pèrdua de 59 vides humanes. La tercera onada va impactar de ple en les festes de Nadal d’aquell primer any fatídic i va perllongar els seus efectes fins al març del 2021. Durant aquest temps va causar 85 morts. La quarta -del 9 de març al 2 de juny, amb 49 morts- i la cinquena -28 defuncions pel virus entre el 20 de juliol i el 28 de setembre del 2021- plasmaven un panorama de successives onades, però que anaven perdent bona part de la seva capacitat mortífera. Aquest relat el va trastocar l’eclosió de la variant òmicron i la sisena onada desfermada. Malgrat tractar-se d’una afectació generalment més lleu en les persones ha estat amplíssima amb percentatges de població infectada que han tornat a posar l’assistència primària i hospitalària contra les cordes. Del 9 de novembre del 2021 fins a l’actualitat, les 86 víctimes mortals han superat les 85 de la tercera onada. Vivim una sisena onada que és la segona més mortífera de l’epidèmia i ens trobem en una situació en la qual l’actual descens del nombre de nous positius no es nota encara als hospitals. A l’espera de les dades que ofereixen setmanalment Althaia i Sant Andreu, fins ara el nombre d’ingressats es manté a l’alça i l’UCI a plena activitat. O sigui, que després d’una primera onada que va ser aclaparadora amb més de dues-centes morts, la segona més mortífera va ser la sisena seguida de la tercera, la segona, la quarta i la cinquena. Dit d’una altra forma, deixant la primera onada a banda, la situació actual ha superat en afectació la viscuda fa un any. La diferència és que en l’actualitat hi ha molts més positius, el que indica que si no hi hagués el nivell d’immunització que s’ha assolit, gràcies a les vacunes, el còmput de defuncions no rivalitzaria amb la tercera onada sinó amb la primera. Cal recordar que la sisena onada de la pandèmia de covid va tornar a posar la Fundació Althaia en una situació crítica fins al punt de fer una crida a la responsabilitat ciutadana per demanar que es limitin els contactes socials i se segueixin les mesures de seguretat per tal d’aturar la transmissió del viris i, d’aquesta manera, assegurar la sostenibilitat del sistema de salut. El Departament de Salut de la Generalitat va fer públic que molts dels ingressats a l’UCI de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per covid o bé no estaven vacunats o no tenien la pauta completa. Víctimes entre embat i embat No totes les vides humanes perdudes durant la pandèmia es poden classificar dintre d’una o altra onada. Les dades recollides de les sis onades sumen 537 víctimes quan el total, fins ara, ha estat de 551, 382 de les quals a Althaia i 169 a Sant Andreu. Les catorze defuncions de diferència corresponen a moments de mínima afectació de l’epidèmia, però durant els quals pacients que havien tingut una mala evolució de la infecció acabaven morint. Ara hi ha 122 ingressats i en el pitjor moment, 338 A Althaia i Sant Andreu la xifra més alta d’ingressats simultàniament a causa de l’epidèmia va ser de 338 el 16 d’abril del 2020 durant la primera onada. A Althaia, el nombre màxim d’ingressats que hi va haver van ser 284. Sant Andreu va arribar a tenir 138 repartits pel conjunt de les quatre plantes de què disposa. La xifra més elevada de la segona onada de la pandèmia a Manresa va ser de 156 hospitalitzats el 17 de novembre del 2020. A la tercera onada, la quantitat més elevada van ser els 152 del 19 de gener del 2021; a la quarta 87 l’11 de maig; a la cinquena 61 el 3 d’agost i a la sisena 122 dimarts passat.