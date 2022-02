Sota el lema “Per l’absolució, hi serem totes”, el grup de suport de les 10 feministes encausades per la vaga del 8 de març de 2019 ha convocat una manifestació pel proper dissabte 12 de febrer a les 6 de la tarda. La manifestació començarà a la Ben Plantada i finalitzarà a la plaça Major amb un acte polític.

Les 10 encausades pels fets del 8 de març de 2019 aniran a judici el 22 i 23 de febrer, tal com van anunciar el passat 16 de desembre en una roda de premsa. Acusades de desordres públics, danys i atemptat a l’autoritat i a les quals la Fiscalia els demana 19 anys i 6 mesos de presó i gairebé 23.000 euros de pena multa, no van acceptar una conciliació que “feia acceptar que exercir el dret a vaga i denunciar algunes de les empreses i institucions que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig”.

És per això que des del grup de suport de Hi Érem Totes s’ha convocat la manifestació del dia 12 de febrer, per reclamar l’absolució de totes elles. La manifestació acabarà amb un acte polític que comptarà amb els parlaments de les encausades, Maribel Sabaté (mare d’Anna Gabriel), representants d’Alerta Solidària i de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans; i finalitzarà amb l’actuació musical de Laura Flores. L’acte serà presentat per la periodista Oye Sherman.