La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han avortat aquesta matinada de dissabte un botellot que s'estava preparant al carrer de Sallent de Manresa, al polígon dels Dolors, a l'alçada del número 90. Segons ha pogut saber aquest diari, a l'entorn de la 1 de la matinada, l'anomenat patrullatge cibernètic fet per la Policia Local, és a dir, el control de les xarxes, els va permetre descobrir que hi havia diverses persones que estaven quedant per trobar-se a l'esmentat lloc. Fins allà es van desplaçar cinc vehicles polcials, entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que van dissuadir les persones que ja havien arribat al lloc de la cita de quedar-s'hi i van acabar marxant.

Alguns dels llocs més habituals per fer botellots a Manresa eren el polígon dels Trullols, la zona esportiva del Congost i la Torre de Santa Caterina. A partir d'ara també caldrà afegir-hi el polígon dels Dolors. Els potencials participants queden a través de les xarxes, la qual cosa permet detectar els seus plans. Malgrat tot, és molt possible que no donessin la quedada per acabada i que es traslladessin a una zona més difícil de localitzar, per exemple, a algun punt boscós, una pràctica que és habitual, segons les fonts a les quals ha tingut accés aquest diari, que han explicat que ja fa setmanes que es donen situacions com la d'aquesta matinada. En el cas del carrer de Sallent, el vigilant d'una de les empreses de la zona també va donar el toc d'alerta que s'estaven començant a aplegar més cotxes del normal al punt on finalment es va poder desactivar el botellot.

igualment a Manresa, a la mitjanit, els bombers van apagar un contenidor a l'avinguda de Francesc Macià.