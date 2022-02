Les persones que passin pel carrer de la Indústria procedents de la carretera de Vic veuran que l’entrada a un dels baixos la decoren uns fanalets vermells. És la seu del Centre Cultural Xinès de Manresa, que l’ha estrenat coincidint amb la celebració de l’any nou xinès, que correspon al tigre d’aigua i que va començar l’1 de febrer.

El Centre Cultural Xinès el va cofundar Xiabing Wang, que fa prop de 15 anys que viu a la capital del Bages, amb l’objectiu que els fills de famílies de la Xina establertes a Manresa no perdin les seves arrels. Hi van mig centenar d’infants i joves a partir de 5 anys.

Van començar en un espai de l’Escola Oficial d’Idiomes i des de l’octubre passat els en deixa un la parròquia de la Sagrada Família, on continuaran el cap de setmana, mentre que de dilluns a divendres seran al nou local, on hi havia l’escola d’idiomes Babel, que té la seu a l’altra banda del carrer.

L’entitat vol que el nou espai sigui un punt de trobada i de comunicació per a la comunitat xinesa. Obre de dilluns a divendres, d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 8 del vespre.

Si bé a les parets encara queda alguna decoració de la Babel, l’han anat personalitzant. A banda dels fanalets, a la porta hi ha unes tires de paper que es posen a totes les cases amb el canvi d’any com a símbol de prosperitat. A la recepció hi ha el logotip de l’entitat, amb una cal·ligrafia que significa idioma i cultura. Hi ha quatre aules, que han batejat amb noms de ciutats xineses, i un bany.

Aquesta tarda se celebrarà l’any nou online, que inclourà la salutació del cònsol general de la Xina a Barcelona, Zhu Jingyang, i l’actuació de tres centres de Barcelona i el de Manresa. Les persones interessades poden demanar l’accés a Zoom al WhatsApp 653 56 12 27 o al correu yinuochinesecenter@gmail.com.

El dissabte 12, al local del carrer de la Indústria, es farà un festival de fanalets; el dia 18, al mateix lloc, un taller de cal·ligrafia; i el dia 25, una introducció a l’idioma xinès. Tots els actes tindran lloc a la tarda i l’aforament és limitat. L’entitat té el patrocini del supermercat Hong Kong i dels restaurants Zhong Hua II i Sakura.