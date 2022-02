Aquest dijous, 10 de febrer, a les 7 de la tarda, es portarà a terme una xerrada de la Travessa cap al 2022 sobre “La mística extramurs”, a l'auditori de UManresa-FUB (avinguda Universitària, 4-6 de Manresa). En aquesta ocasió, serà a càrrec de la doctora en filologia catalana i escriptora Laia de Ahumada. La conferenciant parlarà de com es viu una espiritualitat al marge o a la frontera de les estructures religioses, perquè aquestes actualment en molts casos ja no es consideren necessàries ni responen a les necessitats reals dels qui creuen en una religió determinada. La conferència, inclosa dins la 7a edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques). En aquesta ocasió, també es podrà seguir online en directe a través de l'Instagram live de Manresa 2022. Per participar a la xerrada cal fer la inscripció a través d'aquesta pàgina web.

Laia de Ahumada Batlle és doctora en filologia catalana i escriptora. És impulsora de les associacions Centre Obert Heura i Terra Franca. Com a escriptora s’ocupa de temes relacionats amb la interioritat i la qualitat humana. Com a investigadora se centra en l’escriptura femenina de l’època moderna. En el camp social s’implica a millorar la situació de les persones. Ha publicat més d’una quinzena de llibres de diferents temàtiques i gèneres, alguns dels quals han estat traduïts a diverses llengües. Darrerament, s’ha especialitzat en llibres d’entrevistes a persones vinculades al món de l’espiritualitat, la cultura i la pagesia. Entre altres destaquen Paraules des del silenci (2005), Monges (2008), Els noms de Déu (2010) i Espirituals sense religió (2015). Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Umanresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats cal fer-ho a través d'aquesta pàgina web. Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.