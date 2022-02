«Fem sentir la nostra veu, clam de vida i llibertat. Que visqui Manresa i visqui la seva gent». És part de la tonada de la cançó de la Fira de l’Aixada que, després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia, torna i celebra el seu 25è aniversari. La cançó de l’Aixada és una de les moltes novetats d’enguany. La fira reneix renovada de dalt a baix. Hi ha nous guions, nous escenaris, més accions teatralitzades al carrer i espectacles de dansa, i un major protagonisme de dones. I a la plaça Major hi haurà un escenari al mig, i no a un dels extrems com fins ara, per poder seguir l’acte central: la visita del rei Pere III i del bisbe Galceran Sacosta. Una novetat més. Es deixa de banda el rigor històric i, per primera vegada, el rei i el bisbe es veuran les cares.

La Fira de l’Aixada se celebrarà els dies 26 i 27 de febrer al Centre Històric, que recupera el mercat medieval en el marc de la Festa de la Llum. S’ha presentat aquest dilluns en un acte a càrrec de la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; el coordinador de l’Associació Manresà de Festa, Joan Orriols; i els membres de la Taula de Coordinació Artística, Tàtels Pérez, Climent Ribera, Mireia Cirera i Dani Ledesma.

Un dels canvis més significatius és que es podrà seguir tota la història en un mateix dia, tant dissabte com diumenge. Fins hi havia recreacions diferents durant tot el cap de setmana. Aquest espectacle central se celebrarà a 2/4 d’1 del migdia a la plaça Major, on hi haurà un escenari al mig i també passaran coses als balcons dels edificis «perquè el fet teatral envolti la gent i acabi formant part de la trama», segons Pérez.

Al migdia els consellers de Manresa i el poble rebran el rei Pere III, que coneixerà al patiment de la ciutat per la manca d’aigua i la negativa del bisbe a donar permís per fer la séquia. A la tarda, a 2/4 de 8, el bisbe visitarà la ciutat i «per primera vegada es trobarà amb el rei. No és un fet històric, però hem apostat més per la teatralitat que no pas pel rigor històric». S’estrenarà un nou guió a càrrec de Sílvia Navarro, i també la cançó, amb lletra de la mateixa Navarro i música de David Moreno.

Més enllà dels actes centrals, hi haurà teatre i dansa al carrer. Els espectacles seran més curts que fins ara, entre 10 i 12 minuts, per donar més dinamisme a la fira i «perquè passin moltes coses a molts llocs», segons els seus responsables artístics. Hi haurà tres punts de dansa amb escenaris: a la Seu, a la plaça Major i a la plaça Puigmercadal, una altra de les novetats d’enguany. I el teatre, que serà a peu de carrer, es podrà veure a la plaça Sant Ignasi Malalt, la Casa Amigant, plaça Europa, plaça Major, Puigmercadal, Plana de l’Om, carrer del Balç i un racó del parc de la Seu. A la plaça del Carme hi haurà duel de vikings i a la Gispert, exhibició d’esgrima i exposició d’armes.

La participació de les entitats torna a ser fonamental per poder celebrar la Fira de l’Aixada. Enguany hi participaran 415 persones, a més a més de l’equip tècnic. «És la fira de les entitats. Sense elles no es podria fer o seria diferent», ha comentat Orriols.

També hi haurà les tradicionals parades escampades pels carrers del Centre Històric i, també, a la plaça Puigmercadal.

Segons la regidora Crespo, «ja hi havia ganes de renovació», però la pandèmia ho va estroncar. «Es veuran molta coses diferents i a molts llocs, amb píndoles més concretes i amb un major protagonisme de dones».