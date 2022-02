Sota el lema «Per l’absolució, hi serem totes», el grup de suport de les 10 feministes encausades per la vaga del 8 de març del 2019 ha convocat una manifestació a Manresa per al proper dissabte 12 de febrer a les 6 de la tarda. La manifestació començarà a la Ben Plantada i finalitzarà a la plaça Major amb un acte polític.

Les 10 encausades pels fets del 8 de març del 2019 aniran a judici el 22 i 23 de febrer acusades de desordres públics, danys i atemptat a l’autoritat, i la Fiscalia demana per a elles 19 anys i 6 mesos de presó i gairebé 23.000 euros de multa. És per això que des del grup de suport de Hi Érem Totes s’ha convocat la manifestació del dia 12 de febrer per reclamar-ne l’absolució. La manifestació acabarà amb un acte polític que tindrà els parlaments de les encausades Maribel Sabaté (mare d’Anna Gabriel), representants d’Alerta Solidària i de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. La cloenda final es durà a terme amb l’actuació musical de Laura Flores. L’acte serà presentat per la periodista Oye Sherman.