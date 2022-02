«Per primera vegada en 35 anys no em posaré la bata de metge», assegura el fins ara director assistencial de la Fundació Althaia de Manresa, Ignasi Carrasco. Deixa la institució després de 7 anys com a màxim responsable mèdic per assumir la direció de l’àrea assistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut). Al seu nou despatx la bata blanca no li farà falta.

Com ha anat això?

Em va trucar la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, per demanar-me si em podia incorporar al seu equip. Ho vaig valorar. Per una banda, és un honor que comptin amb tu per treballar pel sistema públic de salut, que és on he treballat sempre en diferents llocs des de diverses posicions. I també vaig valorar la pèrdua. Però tota decisió i tria significa una pèrdua. I en aquest cas molt important perquè deixar la Fundació Althaia i tota la seva gent, on he treballat a gust i bé, és una pèrdua. Però al final vaig decidir dir que sí.

Una situació similar a la que en el seu moment el va dur a Manresa el 2014?

És una miqueta la mateixa situació. Jo estava tranquil, treballant a 200 metres de casa, i de sobte em va trucar el senyor Jovells (director general de la Fundació Althaia). No se li pot dir que no. Em va explicar el projecte i ho vaig acceptar perquè no podia dir que no professionalment. He de reconèixer que en aquell moment vaig pensar com és que s’ha fixat en mi. I ara també em passa el mateix. Doncs som-hi! Quan m’he trobat amb aquestes coses crec que me n’he sortit prou bé. Per tant, continuarem treballant per millorar el sistema públic de salut. Això sí, veuré el sistema des d’un altre lloc, amb una altra perspectiva, i també ho hauré d’aprendre, això.

Quina serà la seva responsabilitat al CatSalut?

El Servei Català de Salut, per entendre’ns, és l’organisme tècnic del Departament de Salut. Hi ha la part política, que decideix què s’ha de fer, però això s’ha de poder tirar endavant. Hi ha diferents àrees. L’econòmica, sistemes d’informació i l’assistencial, que s’ocupa d’executar aquesta planificació sanitària, de fer la compra amb els diferents proveïdors, que treballin d’una forma integrada. També hi ha tot l’àmbit del medicament. És una àrea molt gran.

Així mantindrà certa relació amb Althaia, que és un dels proveïdors del CatSalut?

És evident. Amb Althaia i amb tots els proveïdors de Catalunya. Jo conec aquest territori. Però hi ha moltes àrees de gestió assistencials a Catalunya i amb moltes realitats que són diferents i, per tant, cal conèixer.

Com van ser els últims dies a Althaia?

Des que vaig anunciar que marxava no vaig parar de rebre mostres d’afecte. Estic realment aclaparat per la resposta de la gent i pel que sembla que he deixat. No n’acabes de ser conscient en el dia a dia. Estic molt agraït a Althaia i a la seva gent. Quan vaig venir, va ser el meu primer contacte amb una direcció. Si ara m’han ofert aquesta possibilitat és per tot el que he après aquí, en aquesta institució i de la seva gent.

Amb què es queda de tots aquests anys?

Jo crec que hem fet moltes coses durant tot aquest temps. Recordarem molt més aquests dos últims anys, els de la pandèmia, que no pas els cinc primers. Perquè han estat d’una gran intensitat i hem fet un esforç per estar a prop de la gent, intentar acompanyar-los. Acompanyar els que estan atenent els pacients. Nosaltres el que hem de fer és facilitar, acompanyar. Fer-los créixer, consolar-los a vegades i donar-los els mitjans perquè facin la seva feina. En aquests dos anys això ha generat una gran cohesió, uns vincles. Aquests dos anys han estat especials. Però els altres cinc també. Hem treballat perquè tothom pugui créixer, perquè hi hagi una millor atenció als ciutadans de la nostra àrea de referència, per consolidar Althaia com una institució referent a Catalunya. Quant surts d’aquí ho veus, que Althaia és una institució referent. Tot això és el que hem deixat. Jo he fet una part petita. Ho hem fet entre tots, però jo hi era. I, per tant, n’estic orgullós.

I de què està més satisfet?

El que més m’ha satisfet és haver participat en aquest grup multidisciplinari per fer front a aquesta situació de la covid. Tothom ha fet el que havia de fer. És una experiència professional molt enriquidora perquè el sistema, quan estem tots arrenglerats cap a un objectiu, té una potència extraordinària. Potència que es perd quan et disperses. També vull destacar que dins el món de la salut hi treballa molta gent, molts professionals, i també tenen un gran valor. Un dels temes que té molta importància és la comunicació. També manteniment, compres... I després haver participat i treballat per formar un equip de direcció i comandaments que crec que hem tingut sintonia.

Recorda el seu primer dia a Althaia l’estiu del 2014?

Sí. Hi havia comitè de direcció, i després vam anar a l’ICS a Sant Fruitós, on presentaven unes rutes assistencials. L’endemà em vaig presentar als CAP de servei. L’altre dia, repassant les llibretes, vaig trobar el que m’havia preparat per a aquella presentació. Em vaig posar a riure. No estava malament. Els deia que hi havia hagut una fusió, que s’havia fet un edifici nou que s’havia d’acabar d’inaugurar, que teníem una moto molt bona que l’havíem de fer córrer per la pista. Havíem fet la casa, teníem l’estructura, teníem la gent i ara el que havíem de fer era fer-ho córrer, consolidar la bona atenció als ciutadans i ser referents a Catalunya. Alguns em deien el motorista (riu) i que els havien enviat un resident de primer any. També els vaig explicar la visió que es tenia d’Althaia des de fora, i és evident que som a l’aparador.

Poc després d’aterrar a Althaia, en la primera entrevista a Regió7 va destacar que una de les seves prioritats era operar més per reduir llistes d’espera. S’ha aconseguit?

Operem més que el 2014, però la covid ho ha trastocat tot, tret de la cirurgia urgent i l’oncològica. Però sí que hem treballat i estem treballant per incrementar la nostra capacitat quirúrgica i que ens la paguin. Jo ara em canviaré de barret, però hi ha una desproporció entre la demanda que tenim i el contracte. Els últims anys hem escurçat la distància que hi havia i ens hem anat apropant. Hem de continuar treballant. El sistema som tots i l’important és remar en el mateix sentit i tirar endavant.