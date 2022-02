La Marxa del Pelegrí obre les inscripcions per a l’edició d’enguany en la qual proposa tres rutes per descobrir i gaudir el Camí Ignasià, coincidint amb l’arribada d’Ignasi de Loiola fa 500 anys a la ciutat de Manresa. La primera ruta, de 26 km, comença a Montserrat i acaba a Manresa. La més curta és de 8 km, i va de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell. La tercera modalitat és una ruta circular de 15 km per l’Anella Verda. Les inscripcions estan obertes des d'avui, 7 de febrer a les 10 del matí fins a l’1 d’abril, a través d'aquesta web o físicament a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10.

Tenen un preu de 15 euros per als majors de 13 anys i de 7,50 per als infants fins a 12 anys pel que fa a les modalitats de 26 i 8 km. Dintre el preu d’aquestes dues modalitats s’inclou el transport fins a Montserrat. Pel que fa a les inscripcions a la ruta circular per l’Anella Verda, tenen un preu de 10 euros per als majors de 13 anys i de 5 per als infants fins a 12 anys. Per facilitar l’organització, els preus s’incrementaran 5 euros una setmana abans de la marxa.

La Marxa del Pelegrí és un imprescindible en l’agenda de molts aficionats a les caminades, i és degut a la popularitat que té que s’han anat afegint noves modalitats per fer-la més accessible a tothom. De fet, en la modalitat de 8 km l’últim tram del camí es fa amb autobús, per a aquelles persones que volen gaudir del Camí Ignasià sense haver de fer més distància. Les tres modalitats acaben a la plaça Major de Manresa, passant abans pel carrer del Balç, on es podran fer sessions de ioga de recuperació.

Des del 2015, el projecte Manresa 2022 organitza la Marxa del pelegrí, una caminada que aposta per descobrir la bellesa de l’últim tram del Camí Ignasià, tot passant per paisatges inspiradors com Santa Cecília o l’Oller del Mas. A diferència d’altres edicions, aquest any la modalitat circular per l’Anella Verda comptarà amb una botifarrada en acabar la ruta, un avituallament que ja era recurrent en les altres dues modalitats.

Per acabar de viure una experiència completa, els organitzadors ofereixen per aquells qui arriben de fora la possibilitat de quedar-se a dormir a Manresa, gaudint de visites guiades, tasts de vins, passejades pel centre de la ciutat...

Un programa amb més de 100 activitats

La Marxa del Pelegrí forma part d’un programa que conté més de 40 accions i de 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb els aclamats Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp, l’Escolania de Montserrat o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot des cobrir a www.manresa2022.cat.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte.

Una commemoració assenyalada

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va es estar prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per escriure els Exercicis Espirituals i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.