L’ascensor que permet anar del passeig de Pere III -a l’alçada de la plaça Espanya- al carrer de Circumval·lació, ha estat fora de servei recentment un mínim de quatre dies per culpa d’una bretolada. Algú va trencar el mirall de la cabina i, per evitar que els usuaris es fessin mal, es va tancar l’elevador fins a solucionar-ho.

Segons ha sabut aquest diari, com a mínim dissabte de fa dues setmanes l’ascensor ja estava fora de servei. La reparació del mirall es va fer dimarts de la setmana passada i a partir d’aleshores ja ha funcionat amb tota normalitat.

El primer viatge que va fer l’elevador, que fa un recorregut de sis metres en vertical per salvar el desnivell entre el passeig de Pere III i el carrer de Circumval·lació, va ser el dia 21 de maig de l’any passat, que és quan se’n va fer la inauguració amb les autoritats i veïns de la zona que el fan servir. Té una estructura vertical i la cabina per transportar les persones té les portes de vidre per tal que es pugui veure l’interior des del carrer en tot moment.

L’ascensor és fruit del pressupost participatiu. Va ser una proposta del Casal de Gent Gran, que originàriament va demanar posar-lo al petit solar que hi ha al costat de l’edifici dels sindicats, i d’una ciutadana a títol particular.