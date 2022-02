L’incivisme d’algunes persones fa que, tot sovint, al costat dels contenidors s’hi trobin objectes que no hi haurien de ser. És el cas del tigre que va aparèixer al costat del contenidor blau del carrer de Sant Fruitós. Potser el tigre és fet amb cartró i no els hi va caber. El que és segur és que a terra no era el lloc a on deixar-lo.