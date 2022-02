Cara i creu en les dades setmanals ofertes per la Fundació Althaia i la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa pel que fa al seguiment de l'epidèmia de covid-19. Hi ha hagut set morts per covid als centres assistencials de Manresa la darrera setmana, però la xifra d'ingressats a Althaia i Sant Andreu se situa per sota de cent.

Hores d'ara hi ha 98 hospitalitzats per l'epidèmia quan la setmana passada n'hi havia 122, així que hi ha hagut una reducció substancial. Amb les set defuncions el nombre total als centres assistencials de la ciutat puja a 558, de les quals 386 a Althaia i 172 a Sant Andreu. Dimarts de la setmana passada es van comptabilitzar nou defuncions en els set dies anteriors. A la Fundació Althaia, a data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents: Pacients ingressats en àrea Althaia Covid-19: 65 (11 a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 386

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 3.424 A l'Hospital de Sant Andreu, a data d’avui, hi ha 33 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19. Dimarts passat, dia 1 de febrer, hi havia 36 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. La darrera setmana 12 persones han ingressat, 12 persones han estat donades d'alta i 3 persones han mort Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: Xifra acumulada d’ingressos: 146

Xifra acumulada d’altes: 75

Xifra acumulada de defuncions: 38