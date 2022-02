La Fàbrica Nova ja és propietat de la ciutat de Manresa. Aquest matí, a la Sala de Columnes de l'ajuntament, s'ha fet la signatura de la compra de l'antic complex fabril per part de l'Ajuntament a Immocaixa. A partir d'ara, l'objectiu es convertir l'espai en un nou campus universitari de Manresa de bracet amb la UPC i amb el coneixement tecnològic com a bandera. "Estem construint un nou referent, que ha de ser obert a la ciutadania, que ha de ser sostenible, que ha de reequilibrar el territori, que ha de donar suport a les empreses...", ha dit l'alcalde Aloy.

La signatura s'ha fet en una taula situada sota el quadre de la crema del paper segellat. Hi havia asseguts l'alcalde Marc Aloy Guàrdia; Òscar Carpio Garijo, conseller delegat d'Immocaixa; el notari Claudi Martín Ges, que ha llegit l'acta de la compra i n'ha donat fe, i el secretari de l'Ajuntament, José Luis González Leal. La compra ha consistit en la signatura del document que la constata, el lliurament per part d'Aloy a Carpio d'un taló per valor de 5.836.317 euros corresponent al primer pagament i l'encaixada d'ambdós, amb els aplaudiments de fons dels assistents, entre els quals regidors del consistori com Junyent, López i Clotet i tècnics de diversos departaments que han treballat en l'acord, que l'alcalde ha recordat que és fruit de més d'un any de feina molt intensa. Ha destacat, alhora, que no és habitual fer un acte d'aquest tipus a la Sala de Columnes però que la importància que té per a la ciutat s'ho mereixia. Ha recordat que la compra és fruit d'una "acord de consens i ciutat". En aquest sentit, ha posat de relleu que "el més rellevant no només és que desencallem la Fàbrica Nova, sinó que ho fem amb el consens de tots els grups municipals. Aquesta unanimitat ens fa més forts, potencia el que estem fent i fa veure a la ciutadania que és rellevant". Ha dit que tot plegat neix de la voluntat de l'Ajuntament per reactivar el sector de la ciutat que ocupa la Fàbrica Nova, que, ha remarcat, va ser un motor econòmic molt important durant dècades i que "durant més de trenta anys ha estat en desús i amb projectes que no han reeixit". Ha fet memòria de la cronologia de l'acord rubricat avui (vegeu-la en el desglossat) i ha agraït "les ganes d'arribar-hi des del primer dia" per part de l'antiga propietat.

Després del pagament fet avui, en vindran més. Abans del 15 de maig del 2023 caldrà abonar 4.863.683 euros que, afegits als 5.836.317 euros ja abonats, sumaran el total pactat per la compra de la Fàbrica Nova. A banda, l'Ajuntament té un dret d'opció de compra en el termini de quatre anys d'una parcel·la que queda situada entre la Fàbrica Nova i la carretera del Pont de Vilomara per valor d'1,6 milions.

Per aconseguir el finançament necessari per fer realitat l'ambiciós projecte en què es vol convertir la Fàbrica Nova, l'alcalde ha comentat que aquests dies l'està explicant a diputats de Madrid i del Parlament de Catalunya, a sindicats, a les conselleries d'empresa, educació i universitats, i "a tots aquells agents que ens sembla que ens han d'ajudar a tirar aquest projecte endavant".

El "mentrestant" i visites ciutadanes passada la Setmana Santa

Fins que el campus Fàbrica Nova de la UPC es materialitzi encara hi ha molta feina a fer. Aloy ha explicat que "ara hem de gestionar el mentrestant i ens hem organitzat internament en equips de treball, en comissions, perquè hem de fer una modificació de planejament per adaptar-nos als usos necessaris, perquè hem de rehabilitar l'edifici, perquè hem de veure quins usos hi haurà a dins i a fora i també perquè des d'ara mateix som els responsables de tot el que passi en aquest edifici i, per tant, hem de d'anar actuant pel que fa a seguretat, vigilància..." Ha avançat que, tenint en compte que l'edifici ja és de la ciutat i, per tant, de la seva ciutadania, "serà important que pugui conèixer allò que hem comprat. Aquest transatlàntic situat al mig de la ciutat que sempre hem vist des de fora però que la majoria de persones no han vist per dintre i que hi haurà ganes i il·lusió per veure". Ha anunciat que, després de Setmana Santa, es faran unes visites ciutadanes al complex.

Les parts del complex

El solar comprat avui té uns 5.000 m2 i és on hi ha la nau de la Fàbrica Nova, que té 17.000 m2 construïts .

i és on hi ha la nau de la Fàbrica Nova, que té . Un solar que hi ha darrere de la nau amb uns 5.000 m2 , on hi ha un forat per al pàrquing, és el que es comprarà l'any vinent.

, on hi ha un forat per al pàrquing, és el que es comprarà l'any vinent. El tercer solar està situat entre la nau i la carretera del Pont de Vilomara. És més petit i és amb el que l'Ajuntament té una opció de compra.