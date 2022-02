L'Encesa de la Nova Llum, organitzada per Òmnium Bages-Moianès des de fa deu anys, presenta en la desena edició un projecte artístic de La Caixa de Vidre i retorna a la plaça de Sant Domènec. Òmnium també demana a la ciutadania que encengui espelmes a les finestres, balcons i terrasses de les cases.

L’acció es farà, com cada any, en la vigília de la Festa de la Llum de Manresa, 20 de febrer, a les 7 de la tarda. Tot i que l’any passat es va haver de fer en format reduït a l’auditori de la Plana de l’Om per la situació sanitària, aquest any recupera l’espai del voltant de la plaça Sant Domènec i presenta el projecte artístic Fars, de La Caixa de Vidre, que proposa trobar la llum individual com a camí cap a una emancipació col·lectiva, mitjançant dues instal·lacions artístiques que recolliran veus de la comunitat. Persones de diferents edats (infància, joventut, edat adulta i vellesa) han participat en un vídeo col·lectiu que es projectarà en la instal·lació de l’Encesa, envoltada de milers d’espelmes, que encendran persones voluntàries.

L’organització convida tothom a posar-ne a les finestres i els balcons per fer de Manresa la ciutat de la nova llum.

Crida als voluntaris

Qui vulgui ajudar a encendre els milers d’espelmes pot adreçar-se a l’Espai Òmnium o a bages@omnium.cat, o bé trucar al tel. 938726321. També es demana que els voluntaris siguin a Sant Domènec a les 7 de la tarda.

Concurs fotogràfic a Instagram

Des d’Òmnium també es proposa fer fotos de les enceses casolanes o de carrer per fer-ne difusió a les xarxes socials. En aquest sentit, i concretament a Instagram, s’hi farà un concurs fotogràfic. Tothom qui vulgui participar-hi haurà de penjar una fotografia d’espelmes en finestres i balcons i penjar-la a la xarxa amb l’etiqueta #ConcursEncesa2022. S’hi podrà participar els dies 20 i 21 de febrer. Òmnium Bages-Moianès triarà la foto més representativa de totes les que es comparteixin a la xarxa. L’autor o autora de la imatge guanyarà el llibre Aprenentatges i una proposta, de Jordi Cuixart.

Naixement de l’acció (2013)

Òmnium Bages va ser l’entitat administradora de la Festa de Llum de Manresa l’any 2013 i un dels actes que va promoure va ser l’Encesa de la Nova Llum. En la vigília de la Llum, el dia 20 de febrer i coincidint amb l’arribada de la llum i l’aigua a la plaça de Sant Domènec, 15.000 d’espelmes van il·luminar el camí, tot al llarg de la Muralla del Carme, fins a la plaça dels Infants i part del centre històric de la ciutat. A més de convidar els ciutadans a posar espelmes a finestres i balcons, l’acció consistia a instal·lar rengleres d’espelmes a les vores dels carrers i places del centre històric de Manresa. També s’hi van sumar molts comerços decorant amb espelmes els aparadors.

La voluntat d’Òmnium ha estat des del primer moment que aquesta acció arreli dins dels actes de la Festa de la Llum, que es consolidi com una tradició de la ciutat, que els manresans se la facin seva i que la ciutat s’ompli d’espelmes aquella nit. Amb aquest objectiu, l’entitat s’ha encarregat de coordinar les edicions posteriors de l’acció (aquest any serà la quarta), en una iniciativa que aplega centenars de voluntaris i la col·laboració de diversos col·lectius i entitats. En edicions posteriors el nombre d’espelmes enceses s’ha doblat i també s’ha anat ampliant el recorregut il·luminat.