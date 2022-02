La baixada generalitzada en la quantitat de nous positius de covid-19 s’ha notat als centres assistencials de Manresa, que ahir tenien 98 hospitalitzats -24 menys que fa set dies- però el fet que el nombre continuï sent alt i que set persones més hagin perdut la vida fa que la darrera setmana s’hagi de valorar com de gran afectació, al igual que les nou precedents.

Althaia i Sant Andreu porten deu setmanes amb un nombre d’hospitalitzats per l’epidèmia que es mou a l’entorn del centenar i una mitjana igual o superior a una defunció diària.

Durant els darrers setanta dies han perdut la vida als centres hospitalaris de Manresa a causa del virus 85 persones.

Segons les dades facilitades per Althaia i Sant Andreu, els recomptes setmanals dels dies 7, 14 i 21 de desembre van donar a conèixer que vuit persones havien perdut la vida cadascuna de les tres setmanes; el del dia 28 de desembre va comptabilitzar deu morts; les dues setmanes següents hi va haver 9 cadascuna; el dia 18 de gener es va fer pública la xifra de víctimes mortals més baixa del període, 6; el 25 de gener van ser 11 les defuncions; l’1 de febrer, 9 i ahir, les 7 esmentades.

Ahir hi havia 98 hospitalitzats que, com s’ha dit, són 24 menys que la setmana anterior però el 18 de gener n’hi havia 94; el 28 de desembre, també 98, i el 14 de desembre, 97. Xifres similars a l’actual en plena sisena onada.

Així que el que hi ha ara és una tendència al descens que haurà de ser confirmada per les xifres de les properes setmanes.

Dels 65 hospitalitzats a Althaia, n’hi havia 11 a l’UCI. És una xifra inferior a les 15 persones que hi havia la setmana passada i superior a les 10 de fa dues setmanes.

Durant la darrera setmana, els dos centres assistencials han donat 78 altes a pacients que han aconseguit superar la infecció i la xifra total ha passat de les 3.622 altes de la setmana passada a 3.700, ahir.

A la Unitat d’Aïllament per Covid-19 de l’Hospital de Sant Andreu, la darrera setmana 12 persones han ingressat i 12 persones han estat donades d’alta. Les dades acumulades des del 16 de novembre, coincidint amb el retorn de l’activitat per covid al centre, són 146 ingressos, 75 altes i 38 defuncions. Sant Andreu ha passat períodes sense ingressats per covid a diferència de la Fundació Althaia que n’ha tingut de forma constant.